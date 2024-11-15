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Всі помітили, як подорожчали яйця: інвестиційний банкір Фурса про фактори, що впливають на зростання цін

Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
16:16
Економіка яйця

Сергій Фурса, інвестиційний банкір, зазначив, що до кінця 2024 року інфляція в Україні буде складати понад 10%

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Інфляція цього року дійсно зросла, порівнюючи з 2023 роком. У попередньому році інфляція складала приблизно 5%, а цьогоріч на цей момент – 9,7%. Скоріш за все, до кінця року інфляція вийде на рівень вище 10%. По-перше, цього року до зростання цін призводить – вартість електроенергії. Через дефіцит електроенергії влітку та прогнозований дефіцит взимку є суттєвий вплив на ціни виробників", - зауважив інвестиційний банкір.

За його словами, другий фактор впливу на зростання цін – сезонність, також поганий врожай через посуху цього року, тому фрукти та овочі подорожчали. 

"Коли ви бачите в магазині зростання цін, то людська природа така, що помічає це. А коли ціни знижуються, то мозок цього не фіксує. І це не тільки українська історія, це так скрізь. Наприклад, зараз історія з яйцями, які подорожчали вдвічі за останні пів року. Тут вплив і сезонного фактора, і подорожчання кормів. Але всі помітили, як сильно подорожчали яйця. Рік – пів року тому, коли яйця були дешевшими, то цього ніхто не помічав. Тому перший фактор, що впливає на зростання цін, - електроенергія, другий – сезонність та посуха, третій – доходи, які збільшуються без зростання продуктивності праці. З іншого боку – це тиск на елементи собівартості, бо бізнес вимушений витрачати більше грошей на оплату праці людей, тому що людей не вистачає, працівників знайти дуже важко, що тисне на собівартість продукції й, відповідно, на ціни", - пояснив Сергій Фурса.

  • За прогнозами НБУ, інфляція в Україні сягне 9,7% на кінець 2024 року. Цьому сприятиме зокрема збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
інфляція
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