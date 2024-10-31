Нацбанк погіршив прогноз щодо інфляції: сягне 9,7% на кінець року

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й продовжила зростання у жовтні. Так сталося через подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, врожаїв різних сільськогосподарських культур і пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості. Іншими причинами були ціни на енергоносії й збільшення витрат на оплату праці.

"У наступні місяці ціновий тиск зберігатиметься через подальший вплив чинників із боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону. У результаті інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року", - повідомили у НБУ.

Водночас навесні 2025 року регулятор очікує інфляцію на рівні 6,9%, а у 2026 році – 5,0%.

"Сповільненню темпів зростання цін наступного року сприятимуть зважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, поліпшення ситуації в енергосекторі й збільшення врожаїв", - пояснили у пресслужбі.