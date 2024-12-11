Авіакомпанія ​SkyUp оголосила про відновлення регулярних рейсів із Кишинева

Про це повідомили у пресслужбі перевізника, пише LIGA.net.

Зазначається, що SkyUp уже почала продавати квитки на перші 8 рейсів.

Маршрути охоплюють кілька країн Європи, зокрема Францію (Париж), Португалію (Лісабон), Іспанію (Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка), Кіпр (Ларнака) і Грецію (Салоніки, Іракліон).

У компанії додали, що вибрали Кишинів для своєї бази, адже місто розташоване близько до України.

"Це робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів", - зазначили в українській авіакомпанії.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочала здійснювати рейси для інших авіакомпаній на умовах мокрого лізингу. Зараз літаки SkyUp використовуються на рейсах Wizz Air. Зокрема, у вересні авіакомпанія отримала дозвіл на польоти на території США.



