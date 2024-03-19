Авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат операційної безпеки IOSA
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала реєстрацію в програмі Аудиту операційної безпеки IOSA, який підтверджує стандарти роботи перевізника
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Авіакомпанія SkyUp Airlines успішно пройшла аудит і отримала реєстрацію в програмі Аудиту операційної безпеки IATA (IOSA). Це вкотре підтверджує високі стандарти експлуатаційної безпеки, яких дотримується SkyUp Airlines, а також відкриває нові можливості для співпраці з лідерами світової авіагалузі на умовах ACMI-контрактів", - йдеться в повідомленні.
В авіакомпанії пояснили, що IOSA – програма Аудиту операційної безпеки IATA - визнана в усьому світі система оцінки експлуатаційної безпеки авіакомпаній.
Вона відома проведенням аудитів експлуатаційної безпеки та постійним вдосконаленням стандартів, що забезпечили статус програми в авіаіндустрії. IOSA стала справжнім еталоном аудиту безпеки, а реєстрація в цій програмі – підтвердженням надійності авіакомпанії для пасажирів і бізнес-партнерів.
"Реєстрація в програмі IOSA – це наступний важливий етап для нас і позитивний сигнал для потенційних партнерів. Ми вкотре демонструємо ринку, що співпрацювати з нами – безпечно, надійно та вигідно", - прокоментував CEO SkyUp Дмитро Сєроухов.
Також у пресслужбі зазначили, що торік SkyUp потрапила до двадцятки найкращих авіакомпаній, які уклали найбільше ACMI-контрактів у Європі, за даними профільного видання ch-aviation.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.66 Купівля 38.66Продаж 39.17
- EUR Купівля 42.06Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе