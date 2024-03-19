Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат операційної безпеки IOSA

Авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат операційної безпеки IOSA

19 березня, 2024 вiвторок
00:56
Економіка SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала реєстрацію в програмі Аудиту операційної безпеки IOSA, який підтверджує стандарти роботи перевізника

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Авіакомпанія SkyUp Airlines успішно пройшла аудит і отримала реєстрацію в програмі Аудиту операційної безпеки IATA (IOSA). Це вкотре підтверджує високі стандарти експлуатаційної безпеки, яких дотримується SkyUp Airlines, а також відкриває нові можливості для співпраці з лідерами світової авіагалузі на умовах ACMI-контрактів", - йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії пояснили, що IOSA – програма Аудиту операційної безпеки IATA - визнана в усьому світі система оцінки експлуатаційної безпеки авіакомпаній.

Вона відома проведенням аудитів експлуатаційної безпеки та постійним вдосконаленням стандартів, що забезпечили статус програми в авіаіндустрії. IOSA стала справжнім еталоном аудиту безпеки, а реєстрація в цій програмі – підтвердженням  надійності авіакомпанії для пасажирів і бізнес-партнерів.

"Реєстрація в програмі IOSA – це наступний важливий етап для нас і позитивний сигнал для потенційних партнерів. Ми вкотре демонструємо ринку, що співпрацювати з нами – безпечно, надійно та вигідно", - прокоментував CEO SkyUp Дмитро Сєроухов.

Також у пресслужбі зазначили, що торік SkyUp потрапила до двадцятки найкращих авіакомпаній, які уклали найбільше ACMI-контрактів у Європі, за даними профільного видання ch-aviation.

  • 6 травня SkyUp MT отримала необхідні для виконання рейсів в ЄС сертифікати та ліцензії і зареєструвала свій офіс на Мальті, що в перспективі дозволить відкрити регулярні рейси з Європи.
  • У вересні авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на польоти на території США.

Теги:
Україна
транспорт
SkyUp
Читайте також:
Маріуполь драмтеатр
16 березня, 2024 субота
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
путін
18 березня, 2024 понедiлок
Путін заявив про бажання створити в Україні "санітарну зону". В ОП прокоментували
Сенат США
17 березня, 2024 неділя
У квітні відкриється вікно можливостей для України у питанні американської допомоги, - політолог Саакян
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.66
    Купівля 38.66
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 березня
01:52
Центробанк Росії
Євросоюз розробив механізм передачі Україні прибутків з заморожених активів РФ, - Bloomberg
01:24
поліція польщі
Міжнародний Комітет захисту журналістів заступився за українських розслідувачів, затриманих у Польщі під час роботи
00:28
Мая Санду
Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС
00:03
безпілотник
Асиметричні рішення для переваги над противником: Сирський назвав пріоритет у технологічному розвитку ЗСУ
2024, понедiлок
18 березня
23:40
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган привітав Путіна з "переобранням" і заявив про готовність до посередництва в переговорах із Україною
23:28
Зоран Міланович
У Хорватії суд заборонив антиукраїнському президенту Мілановичу йти на вибори до звільнення поточної посади
23:00
Олексій Навальний
"Відповідальні за вбивство Навального": Боррель оголосив про санкції проти 30 фізичних і юридичних осіб
22:33
метро "Лісова"
Метро Києва за керівництва Брагінського замовило ремонт на 1,58 млрд грн у родички його бізнес-партнера, - Bihus info
22:29
НАТО
Розміром з невелике місто: у Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО
22:02
FPV-дрон
Розбирали знайдений FPV-дрон: на Херсонщині троє цивільних загинули від вибуху боєприпасу
21:58
Ексклюзив
Придністров'я
"Навіть тамтешні військові РФ": генерал Маломуж пояснив, чому контингент у Придністров'ї не прагне воювати проти України
21:35
Оновлено
путін
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
21:34
Ексклюзив
Українські фермери до кордону з Польщею привезли знищену російськими обстрілами й мінами сільгосптехніку
​Засіяти 12 млн гектарів: у Всеукраїнській аграрній раді назвали проблему українських виробників
21:09
Ще три сім’ї разом з дітьми виїхали з ТОТ: Україна надає всіляку допомогу
Обшуки, погрози, залякування: з ТОТ Запорізької та Донецької областей виїхали ще три родини з дітьми
21:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни перекидають резерви на Авдіївський напрямок, щоб підтримати темпи наступу. Колонка Сергія Згурця
20:24
Ексклюзив
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Викрадених дітей Росією більше, ніж відома кількість, - юристка Рашевська
20:18
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Цьогоріч вийдемо на максимум оборонного виробництва за час незалежності, - Зеленський після Ставки
20:05
OPINION
Митрополит Епіфаній
Нинішній Великий піст — насамперед про стійкість
19:56
Кол-центр, що виманював кошти у громадян ЄС: СБУ з латвійськими правоохоронцями ліквідували міжнародну схему
19:51
Оновлено
Сенатор США Ліндсі Грем прибув до Києва: каже, що спікер Джонсон шукає спосіб просунути допомогу Україні
19:47
Ексклюзив
Сумщина
"Немає проїзних мостів": журналістка Яцина про евакуацію з прикордоння на Сумщині
19:44
Огляд
На фото: Порноакторка Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон)
Захоплюватися не можна засуджувати: чому допомога військовим від української порноакторки Джозефіни Джексон викликала суперечки
19:26
військові, ЗСУ
На Новопавлівському напрямку росіяни за підтримки авіації 21 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб
19:26
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях - бронзова призерка Кубка світу у Сінт-Нікласі (Бельгія)
Жіноча збірна України з фехтування здобула бронзу Кубка світу в Сінт-Нікласі
19:16
прикордонник
Збільшення на 15 тис. військовослужбовців ДПСУ: уряд вніс законопроєкт до ВР
19:00
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
"Це божевільна робота, яку я роблю": прем'єр Канади Трюдо заявив, що щодня думає про відставку
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 754-го дня війни: під час рейду в Білгородську та Курську області РФ ліквідовано понад 600 росіян, а Армія дронів за два тижні знищила 88 танків окупантів
18:52
Агенти "АТЕШ" розвідали пункт постійної дисклокації 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ у Перевальному
Партизани розвідали пункт дислокації 126-ї окремої бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному, що в Криму
18:49
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш і його колега з Німеччини Борис Пісторіус, Польща, 18 березня 2024 р.
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
18:43
Залізниця
Путін заявив про нібито відновлення залізниці від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська
18:30
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з прифронтових районів Донеччини 7 людей
18:24
Ексклюзив
москва червона площа
Ми маємо готувати протестні рухи всередині РФ, - представник руху "Вільний Ідель-Урал"
18:12
Ексклюзив
Влада робить недостатньо для повернення полонених азовців, - членкиня Асоціації родин захисників Азовсталі Кротевич
18:07
OPINION
Ольга Айвазовська
"Вибори у Росії": ілюзія величі та безсмертя розбивається об реальність
18:03
СБУ заблокувала ще 5 "схем для ухилянтів": серед фігурантів – директор театру у Кропивницькому
Директор театру в Кропивницькому та посадовиця РАЦСу: СБУ заблокувала 5 схем для ухилянтів
18:00
Ілля Євлаш
Ілля Євлаш очолив пресслужбу Повітряних сил ЗСУ
17:58
Міноборони
Путін невдовзі після "виборів" проведе нову хвилю мобілізації, Україна має підготуватися, – Міноборони
17:39
Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо
17:37
путін
Путін заявив про бажання створити в Україні "санітарну зону". В ОП прокоментували
17:23
Війна з Росією
Міноборони створило електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів: для чого потрібен "Оберіг"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV