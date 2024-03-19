Авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат операційної безпеки IOSA

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Авіакомпанія SkyUp Airlines успішно пройшла аудит і отримала реєстрацію в програмі Аудиту операційної безпеки IATA (IOSA). Це вкотре підтверджує високі стандарти експлуатаційної безпеки, яких дотримується SkyUp Airlines, а також відкриває нові можливості для співпраці з лідерами світової авіагалузі на умовах ACMI-контрактів", - йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії пояснили, що IOSA – програма Аудиту операційної безпеки IATA - визнана в усьому світі система оцінки експлуатаційної безпеки авіакомпаній.

Вона відома проведенням аудитів експлуатаційної безпеки та постійним вдосконаленням стандартів, що забезпечили статус програми в авіаіндустрії. IOSA стала справжнім еталоном аудиту безпеки, а реєстрація в цій програмі – підтвердженням надійності авіакомпанії для пасажирів і бізнес-партнерів.

"Реєстрація в програмі IOSA – це наступний важливий етап для нас і позитивний сигнал для потенційних партнерів. Ми вкотре демонструємо ринку, що співпрацювати з нами – безпечно, надійно та вигідно", - прокоментував CEO SkyUp Дмитро Сєроухов.

Також у пресслужбі зазначили, що торік SkyUp потрапила до двадцятки найкращих авіакомпаній, які уклали найбільше ACMI-контрактів у Європі, за даними профільного видання ch-aviation.