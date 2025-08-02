Азербайджан почав постачати газ до Сирії
У суботу, 2 серпня 2025 року, почалося надходження природного газу з Азербайджану через Туреччину до Сирії, що дозволить нормалізувати життя сирійців і відновити виробництво електроенергії в країні
Пропускна здатність трубопроводів, якими азербайджанський газ постачатиметься до Сирії, становить 6 мільйонів кубометрів на добу. Однак на початковому етапі планується транспортування 3,4 мільйона кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Сирії Мухаммед аль-Башир в інтерв'ю журналістам після церемонії, присвяченої початку транспортування азербайджанського газу до Сирії через територію Туреччини, повідомляє "Азертадж".
"Дякую нашим азербайджанським братам за цю підтримку. Зрозуміло, ця угода була досягнута після останньої зустрічі глав двох держав. Цей проєкт безпосередньо сприятиме добробуту сирійського народу та стабільному забезпеченню його електроенергією", - зазначив сирійський міністр.
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За його словами, "це не останній, а перший" азербайджансько-сирійський проєкт. "Надалі ми матимемо й інші спільні проєкти. Ми щойно обговорили майбутню роботу з моїм братом - міністром економіки Азербайджану Микаїлом Джаббаровим. Буде організовано взаємні візити технічних груп. Ми також обговорили програми та проєкти Азербайджану, пов'язані з інвестиціями в Сирію", - зазначив міністр енергетики Сирії.
- 28 липня Україна вперше почала імпорт азербайджанського газу Трансбалканським маршрутом.
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