Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Більше квот для аграріїв: що дає оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС
Більше квот для аграріїв: що дає оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС

Андріана Стахів
16 жовтня, 2025 четвер
18:50
Економіка Україна ЄС

Україна та Євросоюз досягли фінальної згоди щодо оновлення торгівельної частини Угоди про асоціацію, за якою українські агрохарчові товари отримали більші обсяги безмитних квот

Деталі щодо змін розповідає Український Клуб Аграрного Бізнесу.

Збільшення квот для українських аграріїв: для чого вони зросли найвідчутніше

Порівняно із 2021 роком, найбільш помітне зростання обсягів безмитних поставок охопило п’ять ключових товарів – йдеться про мед, цукор, сухе знежирене молоко, яйця та м’ясо птиці.

Зокрема квота на мед зросла на 483%, а це означає що обсяги збільшилися з 6 тисяч до 35 тисяч тонн. Тим часом білого цукру відтепер можна поставляти не 20 тисяч тонн, а 100 тисяч, це говорить про зростання у 5 разів або ж на 400%. Обсяг для поставок сухого знежиреного молока зріс на 208% – з 5 тисяч до 15 400 тонн. 

фото: UCAB

Також можна ввозити до ЄС без мита тепер більше такої важливої продукції як яйця та м’ясо птиці: квота на яйця зросла до 18 тисяч тонн, замість попередніх 6 тисяч, що на 200% більше, а квоту на м’ясо птиці збільшили на 33% – з 90 тисяч до 120 тисяч тонн.

Відчутно зросли й квоти на молоко, вершки та згущене молоко – на 50% (від 10 до 15 тисяч тонн), а також на масло й спред – на 133% (від 3 до 7 тисяч тонн).

фото: UCAB

Значне зростання відбулося й у квотах на перероблені товари:

  • висівки та їх залишки: +405% (з 21 до 85 тисяч тонн);
  • ячмінна крупа та шрот: +423% (з 7 800 до 33 200 тонн).

Окрім того, угода передбачає повну лібералізацію торгівлі для менш чутливих продуктів. Йдеться зокрема про гриби, часник, ферментоване молоко, перероблене молоко, вершки та харчові препарати.

фото: UCAB

Нові категорії квот для продукції з доданою вартістю

За результатами нової торгівельної угоди з’явилися квоти для виокремленої продукції. Раніше експорт, наприклад, борошна з пшениці, ячменю та кукурудзи враховувався у межах загальних квот на сировину, тобто на ту ж пшеницю, ячмінь чи кукурудзу, але тепер це окремі категорії.

Таке рішення покликане стимулювати саме експорт готової продукції. Так, відтепер українські експортери, окрім 1,3 млн тонн безмитної пшениці, можуть поставити на ринок Євросоюзу додатково 30 тисяч тонн борошна.

фото: UCAB

Взаємні поступки для європейських товарів

Оновлена домовленість укладалася на умовах, які повинні враховувати інтереси обох сторін, тож зі свого боку Україна також збільшує квоти для імпорту окремих видів товарів із країн Європейського Союзу. Такий крок є важливим для того, аби сприяти поглибленню взаємних торгівельних відносин.

Серед товарів, обсяги імпорту яких з ЄС збільшила Україна, зокрема зазначені цукор, свинина і м’ясо птиці:

  • квоти для європейської свинини зросли із 20 тисяч до 45 тисяч тонн, а отже у понад 2 рази;
  • квоти для м’яса птиці з країн ЄС збільшили з 20 до 120 тисяч тонн (у 6 разів);
  • квоти на цукор з Європи змінились із 40 на 100 тисяч тонн, що також у 2,5 раза більше.
