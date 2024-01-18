Бізнесмена Ігоря Мазепу затримали на кордоні, в офісі його компанії Concorde Capital відбулися обшуки

Про це йдеться в коментарі компанії, опублікованому на facebook-сторінці.

У повідомленні зазначили, що силовики увірвалися у компанію Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру. При цьому обшуки в компанії "проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах".

У компанії додали, що обшуки також відбувалися в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. У людей вилучали їхні особисті речі та гроші.

Окрім того, в Concorde Capital зазначили, що кримінальне провадження, в рамках якого начебто відбулися обшуки, стосується зведення котеджних містечок ще у 2013 році. Як уточнили у виданні Forbs Ukraine, справа нібито пов’язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Також у компанії прокоментували затримання Ігоря Мазепи. У повідомленні йдеться, що воно відбувалося паралельно з обшуками офісному центрі. Мазепу затримали близько 15-ї години на українсько-польському кордоні, на переході "Шегині" у Львівській області, попри те, що бізнесмен часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях.

"Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій", – додали в Concorde Capital.

У компанії наголосили, що Ігор Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався в Україну. Про свій виїзд 18 січня він повідомив слідчих і правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі. Це стало приводом для затримання його без ухвали суду.

"Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес", – додали в Concorde Capital.

Близько 19:00 співробітники ДБР затримали також Юрія Мазепу – брата Ігоря Мазепи. Про це виданню Forbes Ukraine повідомив голова Федерації роботодавців України, учасник руху "Маніфест 42" Дмитро Олійник, який перебуває на звʼязку з адвокатами бізнесмена.

У ДБР наразі публічно не коментували цієї справи, не підтверджували та не спростували факту затримання Мазепи.