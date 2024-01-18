Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Бізнесмена Ігоря Мазепу затримали на кордоні, в офісі його компанії Concorde Capital відбулися обшуки

Бізнесмена Ігоря Мазепу затримали на кордоні, в офісі його компанії Concorde Capital відбулися обшуки

18 січня, 2024 четвер
23:32
Економіка Ігор Мазепа

У четвер, 18 січня, в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали українського бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки

Про це йдеться в коментарі компанії, опублікованому на facebook-сторінці.

У повідомленні зазначили, що силовики увірвалися у компанію Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру. При цьому обшуки в компанії "проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах".

У компанії додали, що обшуки також відбувалися в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. У людей вилучали їхні особисті речі та гроші.

Окрім того, в Concorde Capital зазначили, що кримінальне провадження, в рамках якого начебто відбулися обшуки, стосується зведення котеджних містечок ще у 2013 році. Як уточнили у виданні Forbs Ukraine, справа нібито пов’язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Також у компанії прокоментували затримання Ігоря Мазепи. У повідомленні йдеться, що воно відбувалося паралельно з обшуками офісному центрі. Мазепу затримали близько 15-ї години на українсько-польському кордоні, на переході "Шегині" у Львівській області, попри те, що бізнесмен часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях.

"Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій", – додали в Concorde Capital.

У компанії наголосили, що Ігор Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався в Україну. Про свій виїзд 18 січня він повідомив слідчих і правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі. Це стало приводом для затримання його без ухвали суду.

"Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес", – додали в Concorde Capital.

Близько 19:00 співробітники ДБР затримали також Юрія Мазепу – брата Ігоря Мазепи. Про це виданню Forbes Ukraine повідомив голова Федерації роботодавців України, учасник руху "Маніфест 42" Дмитро Олійник, який перебуває на звʼязку з адвокатами бізнесмена.

У ДБР наразі публічно не коментували цієї справи, не підтверджували та не спростували факту затримання Мазепи.

Україна
бізнес
ДБР
Читайте також:
Енергоатом
18 січня, 2024 четвер
Топменеджер Енергоатому виїхав за кордон у відпустку, звільнився і не повернувся в Україну, – Железняк
ЗСУ. ППО
18 січня, 2024 четвер
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 БПЛА
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
17 січня, 2024 середа
Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.78
    Купівля 37.78
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 41.15
    Продаж 42.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 січня
23:53
Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти, затримані на кордоні 5 років тому
23:26
нафта ембарго санкції
США запровадили санкції щодо 19 танкерів за транспортування нафти з РФ
23:09
Оновлено
Суд над керівниками компаній пов'язаних з Гринкевичем
Суд обрав запобіжний захід першому з фігурантів справи Гринкевичів
23:08
Літак а-50 (РФ)
Літак РФ А-50, збитий 15 січня, імовірно, брав участь у параді в Москві 2020 року ,- росЗМІ
23:00
КНДР
У Білому домі заявили, що загрози з боку КНДР можуть кардинально змінитися через співпрацю з РФ
22:31
конгрес США
Лідер демократів Шумер: Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет, наступна ціль – пакет з фінансуванням України
22:29
Інстаграм
Instagram уночі нагадуватиме підліткам, що потрібно йти спати
21:56
Німеччина транспорт світ
Німеччина продає урядовий літак, через поломки якого зірвалися важливі візити посадовців
21:55
ЗСУ, мобілізація
Мін'юст пропонує дозволити мобілізовувати людей із судимістю
21:49
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російські окупаційні війська збільшили активність на Лиманському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:38
Ексклюзив
Дональд Трамп
Не зовсім корелюється з реальністю: дипломат Хара про заяву Трампа завершити війну в Україні
21:36
Радослав Сікорський
РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі
21:21
Barry Callebaut
НАЗК внесло швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до списку спонсорів війни
21:08
слава Україні
У РФ криміналізували гасло "Слава Україні" та символіку повстанців середини ХХ століття, - ЗМІ
20:40
Володимир Зеленський
У всіх російських ракетах є десятки компонентів, вироблених за кордоном, – Зеленський
20:26
Олександр Камишін
Ціль у Петербурзі вразив дрон українського виробництва, - Камишін
20:18
хакери
Українські хакери викрали техпаспорти понад 500 військових об'єктів РФ, - ЗМІ
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Журналісти і наркотик влади
19:34
ЗСУ
Упродовж доби відбулося 114 бойових зіткнень з армією РФ, - Генштаб
19:14
Аеропорт Львів зима
Україна працює над відновленням авіасполучення з двох міст, - заступник голови ОП Шурма
19:14
Пікассо
У підвалі Антверпена знайшли викрадені 14 років тому картини Шагала та Пікассо
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 694-го дня війни: ГУР атакувало нафтовий термінал у РФ, а в Севастополі затонув корабель окупантів
18:59
Денис Монастирський
У Києві перейменували вулицю на честь загиблого очільника МВС Монастирського
18:51
Кевін (в центрі)
"Шахтар" купив за 15 млн євро бразильського футболіста
18:50
На фото: Ірина Горбачова
Путініст Михалков заступився перед Кремлем за акторку з Маріуполя Горбачову, яка підтримала війну
18:49
Ексклюзив
Міністерство освіти та науки України
Міносвіти не хоче чути студентів: ректор Таврійського університету розповів, що ВНЗ планують приєднати до Києво-Могилянської академії
18:28
Снаряди 155-мм США з М777
У Парижі понад 20 країн створили артилерійську коаліцію для допомоги Україні
18:05
Пресреліз
Лого Responsibility Award 2023
Премія Відповідальності 2023: лауреатам вручать унікальні статуетки, що символізують єдність
18:03
НАТО планує провести в лютому масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс, – Bild
18:00
Угорщина - ЄС
"Це не трагедія": в Угорщині не впевнені, чи досягнуть згоди з ЄС щодо допомоги Україні
18:00
OPINION
Віктор Каспрук
Угорські медіа запопадливо відбілюють Путіна
17:56
Артем Прима
Біатлон: Українець перед ЧС показав найкращий результат сезону на етапі Кубка світу
17:51
Збір на потреби 141-ї бригади - піхоти й аеророзвідки
17:45
Євробачення 2023
Євробачення-2024: Україна стала головним фаворитом букмекерів
17:43
митрополит московської церкви в Естонії
Естонія позбавила права на проживання митрополита московської церкви: має виїхати до 6 лютого
17:17
bihus.info
Колишня співробітниця Bihus.Info звернулася в поліцію щодо незаконної відеозйомки, відкрито провадження
17:16
морська міна
Туреччина, Болгарія та Румунія можуть розпочати розмінування Чорного моря влітку, – посол Боднар
17:09
Ексклюзив
гривня
Нові правила мікрокредитування: президент Асоціації українських банків розповів про зниження ставки до 1% на день
17:08
Чарльз ІІІ
У короля Чарльза III виявили пухлину, він лягає до лікарні
17:04
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден погодився на поступки республіканцям, щоб розблокувати допомогу Україні, – WSJ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV