Через протест польських фермерів є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги, - ДПСУ
Через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"При тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають необхідну кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх напрямках", - сказав він.
Речник ДПСУ підкреслив, що наразі рух обмежений і кількість перетину кордону вантажівками дуже мала, тому на території Польщі утворилася черга, і "скоріше за все, вони навіть не виокремлюють вантажно-транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну".
На запитання, чи застрягла на кордоні гуманітарна допомога, Демченко відповів: "Скоріш за все, так".
- У четвер, 15 лютого, українські перевізники у відповідь на дії польських фермерів розпочали мирну акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".
- Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Водночас українські перевізники анонсували власну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
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