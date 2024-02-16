Через протест польських фермерів є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги, - ДПСУ

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"При тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають необхідну кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх напрямках", - сказав він.

Речник ДПСУ підкреслив, що наразі рух обмежений і кількість перетину кордону вантажівками дуже мала, тому на території Польщі утворилася черга, і "скоріше за все, вони навіть не виокремлюють вантажно-транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну".

На запитання, чи застрягла на кордоні гуманітарна допомога, Демченко відповів: "Скоріш за все, так".