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Головна Економіка Через протест польських фермерів є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги, - ДПСУ

Через протест польських фермерів є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги, - ДПСУ

16 лютого, 2024 п'ятниця
10:14
Економіка кордон_протести на кордоні, фури

Через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"При тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають необхідну кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх напрямках", - сказав він.

Речник ДПСУ підкреслив, що наразі рух обмежений і кількість перетину кордону вантажівками дуже мала, тому на території Польщі утворилася черга, і "скоріше за все, вони навіть не виокремлюють вантажно-транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну".

На запитання, чи застрягла на кордоні гуманітарна допомога, Демченко відповів: "Скоріш за все, так".

  • У четвер, 15 лютого, українські перевізники у відповідь на дії польських фермерів розпочали мирну акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".
  • Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Водночас українські перевізники анонсували власну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
Теги:
Польща
транспорт
Війна з Росією
Держприкордонслужба
фермери
аграрії
гуманітарна допомога
Блокування кордону
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