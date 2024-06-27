Через український морський коридор перевезли рекордні 55 млн тонн вантажів
За 10 місяців роботи українського морського коридору було перевезено 55 млн тонн, що є рекордною кількістю вантажів
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що за 10 місяців було завантажено 1954 судна, а 37,4 млн тонн агропродукції через морський коридор експортували до 45 країн.
"55 млн тонн вантажів — вантажообіг портів Великої Одеси за 10 місяців роботи українського коридору", - заявляє Міністерство.
Також у повідомленні акцентується, що Україна залишається "топекспортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки світу", попри постійні обстріли РФ портової інфраструктури.
Також 68 суден зараз очікують на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний, які експортують майже 2 млн тонн вантажів.
- 4 травня повідомлялось, що надана Україні зовнішня допомога, в тому числі інвестиції, створюють умови для зростання експорту збіжжя з України приблизно на 15% цього року.
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