Держбюджет-2026: уряд спрогнозував, як довго триватиме війна
При підготовці бюджету на наступний рік уряд виходить з того, що війна в Україні триватиме й у 2026 році
Про це під час презентації Програми діяльності уряду 18 серпня сказав очільник Мінфіну Сергій Марченко, передає РБК-Україна.
"У нас базовий сценарій на сьогоднішній момент, макроекономічний, передбачає завершення війни у 2025 році. Альтернативний сценарій передбачає продовження війни у 2026 році", - сказав він.
Марченко нагадав, що проєкт бюджету на 2026 рік потрібно подати в парламент до 15 вересня. При його підготовці враховуватимуть альтернативний сценарій.
"Ми готуємо бюджет за альтернативним сценарієм, тому що це досить зрозуміло і прагматично", - сказав чиновник.
За його словами, у разі позитивних переговорів і розуміння, що війна завершиться цьогоріч сталим миром, Мінфін цей підхід перегляне.
"Ми зараз не маємо інших варіантів, як іти за альтернативним сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік", - сказав Марченко.
При цьому він зазначив, що підвищення податків наразі не передбачається.
Жодної конкретики щодо нової програми з МВФ також немає.
Нагадаємо, що в липні міністр оборони Шмигаль казав, що у 2026 році оборонні потреби країни сягнуть щонайменше 120 млрд доларів, і Україна вже веде переговори з країнами ЄС і НАТО, аби залучити половину цієї суми.
- Парламенту пропонують розглянути законопроєкт щодо збільшення невійськових видатків держбюджету.
- Біла Церква
