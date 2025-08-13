Раді пропонують збільшити видатки держбюджету ще на 36,7 млрд грн: на що спрямують кошти

Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Так, бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №13439-3, який тепер переважно стосується невійськових витрат. Він передбачає збільшення фінансування на низку напрямів: резервний фонд, програми Мінцифри (техніка, дрони, гранти на defense tech), шкільне харчування, закупівлю ліків для онкохворих, пацієнтів із рідкісними хворобами та іншими важкими діагнозами, субвенції на військові ліцеї, підтримку ветеранів та їхніх родин, а також забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Для цього скорочують інші невійськові видатки, переважно за рахунок обслуговування держборгу, та перерозподіляють частину податку на прибуток банків із бюджету Києва до державного бюджету.

"Принагідно нагадаю, що невійськові видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів і ці гроші (окрім гранту від Великої Британії) поки що не можна спрямовувати на потреби оборони", - написала депутатка.

Нагадаємо, нещодавно Рада збільшила видатки на армію на понад 400 млрд.