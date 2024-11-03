"Для країни, яка третій рік воює, у нас прекрасна економічна ситуація": що каже економіст Непран

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Взагалі диво, що ми третій рік тримаємось, якби нам не допомога партнерів, ми б давно лягли. Нам би просто нічим було воювати, платити пенсії і зарплати бюджетникам. Це завдяки допомозі наших союзників ми тримаємо більш-менш стабільну економічну ситуацію. І коли мене питають: “яка ситуація в економіці?”, - кажу: “Для країни, яка третій рік воює, у нас прекрасна економічна ситуація”. У нас невелика інфляція, хай ми б хотіли отримувати більше, але будемо реалістами, більше на сьогодні неможливо. Регулярно виплачують зарплати, пенсії, немає якихось проблем із забезпеченням", - сказав він.

Михайло Непран пригадав економічну ситуацію в США в 1941 році.

"Знаєте, у 41-му році Сполучені Штати Америки були набагато сильніші економічно, ніж ми зараз в сотні разів. І все ж після 7 грудня, після нападу на Перл-Гарбор вони змушені були протягом двох тижнів ввести карткову систему на основні продукти харчування, бензин і побутові товари. У нас нічого цього немає, так що ми ще тримаємося", - додав він.