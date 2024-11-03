Закон про підвищення податків є неконституційним, - аналітик Несходовський
Керівник аналітичного напряму мережі “АНТС” Ілля Несходовський вважає, що закон про підвищення податків є неконституційним, бо зміни мають почати діяти лише за пів року до того, як наберуть чинності.
Про це він заявив в етері Еспресо
"На цей час закон про підвищення податків є неконституційним. Податки можна підвищувати лише за пів року до того, як ці зміни наберуть чинності. Все це потрібно для того, щоб бізнес адаптувався до нових умов, а також, щоб можна було прорахувати свої фінансові плани й т.д. У Податковому кодексі України саме про це і йдеться. Цю умову в нас порушували завжди й усі. Тобто, були випадки, коли підвищення податків приймалось умовно 30 грудня разом з державним бюджетом України, а діяти починали з 1 січня. Втім, такого, щоб податки підвищували заднім числом, ще не було", - пояснив Несходовський.
За словами аналітика, бізнес має бути готовим до підвищення податків.
"Тобто, підприємець, який сплачує податки може отримати повідомлення про те, що потрібно ще сплатити. Якби він це знав, то підвищив би ціни для того, щоб компенсувати втрати у звʼязку з підвищенням податків. До того ж кожен бізнес різний. Зокрема, різна маржинальність, доходи", - додав він.
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