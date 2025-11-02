Донеччина повністю знеструмлена через російські обстріли
Станом на неділю, 2 листопада, унаслідок російських обстрілів повністю знеструмлена Донецька область
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Вся Донеччина — знеструмлена.Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення", - зазначив він.
За словами Філашкіна, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків, і щойно дозволить ситуація, електропостачання буде відновлено.
Інформацію про знеструмлення підтвердило Міненерго.
"Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах - наразі повністю знеструмлена Донеччина", - зазначили у відомстві.
Крім того, через російські обстріли частково знеструмлені споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині.
"Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт", - додали в Міненерго.
- Увечері суботи, 1 листопада, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Одещині дрон поцілив по автостоянці, є загиблі. На Чернігівщині, Запоріжжі та в Херсоні є поранені.
