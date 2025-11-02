Донеччина повністю знеструмлена через російські обстріли

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Вся Донеччина — знеструмлена.Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення", - зазначив він.

За словами Філашкіна, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків, і щойно дозволить ситуація, електропостачання буде відновлено.

Інформацію про знеструмлення підтвердило Міненерго.

"Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах - наразі повністю знеструмлена Донеччина", - зазначили у відомстві.

Крім того, через російські обстріли частково знеструмлені споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт", - додали в Міненерго.