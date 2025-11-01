Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 1 листопада
Увечері суботи, 1 листопада, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Станом на 20:42 дрони зафіксували:
- На сході Харківщини на північно-західний напрямок.
- На півночі Чернігівщини курсом на південь.
- На півдні від Павлограда, на Дніпровщині на північно-західний напрямок.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе