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Економіст Пендзин припустив, скільки грошей може принести економічне бронювання

Марина Клюєва
7 жовтня, 2024 понедiлок
21:04
Економіка

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, чим вигідне економічне бронювання для державного бюджету

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Хочу нагадати, що до кінця цього року треба пів трильйона гривень. Той законопроєкт про збільшення податків у кращому випадку дасть 45 мільярдів з 500 мільярдів, що треба, це менш як 10%. Є роздуми щодо того, що можна напружити банківські установи, позабирати у них залишок ліквідності та натягнути ще 200 мільярдів гривень облігацій внутрішньої державної позики. Але це така справа, це ж позика, це не доходи бюджету. В попередніх розрахунках економічне бронювання за рік може давати суму 250-270 мільярдів гривень. До кінця цього року, якщо воно буде прийняте хоча б на 2 місяці, воно дасть ну хоча б 60-70 мільярдів", - сказав він. 

Економіст наголосив, що завдяки економічному бронюванню частина бізнесу вийде з тіні, що також додасть надходжень до бюджету країни.

"Але треба розуміти головне, що це принаймні виведе частину економіки з тіні, у нас 40% тіньової економіки. Тобто економічне бронювання не тільки збільшить надходження від фонду оплати праці, а збільшить і податок на додану вартість, збільшить і надходження від оподаткування прибутків підприємств. Тобто частина бізнесу вилізе на світло, а за попередніми оцінками загальний обсяг того, що тіньова економіка не сплачує до державного бюджету на рік становить десь близько 700 мільярдів гривень. Тобто це надзвичайно важливі кроки по детінізації економіки, які паралельно будуть наповнювати бюджет", - додав Олег Пендзин.

  • 3 вересня голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що цьогоріч в Україні можуть запровадити економічне бронювання від мобілізації. Втім, питання є досить складними, тож обговорення триває досить довго.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
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