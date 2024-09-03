У комітеті Ради заявили, що економічне бронювання можуть запровадити цьогоріч
Цьогоріч в Україні можуть запровадити економічне бронювання від мобілізації. Втім, питання є досить складними, тож обговорення триває досить довго
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання про те, чи можливо ввести економічне бронювання вже у цьому році, Гетманцев відповів: "Так".
Він також зазначив, що "це складне соціально-політичне рішення".
"Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання", - додав нардеп.
На думку Гетманцева, це одне з найскладніших питань за останні 5 років.
"Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", - наголосив голова фінансового комітету.
Щодо економічного обґрунтування
За підрахунками Мінфіну, як зазначає Гетманцев, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть становити близько 8 млрд гривень. Це з урахуванням того, що більшість військовозобов’язаних, які зараз працюють і заробляють менш як 35 тисяч гривень, будуть отримувати по 35 тисяч.
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"Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути. Для будь-якого варіанту бронювання – чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з тіні. І в цьому контексті – це правильне рішення", - пояснив він.
Водночас, як зазначив голова фінансового комітету, ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, не є певним.
"Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 млрд гривень на місяць – ну дай Боже, щоб вони були", - сказав він.
- У червні голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про дискусії між ВР, урядом і бізнесом щодо законопроєктів про економічне бронювання. Тоді він зазначив, що в Раді розглядають три законопроєкти про економічне бронювання. Перший – про збільшений військовий збір, автором якого є сам нардеп. Другий документ – щодо бронювання із прив'язкою до мінімальної зарплати. Третій – гібридний.
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