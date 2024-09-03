У комітеті Ради заявили, що економічне бронювання можуть запровадити цьогоріч

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливо ввести економічне бронювання вже у цьому році, Гетманцев відповів: "Так".

Він також зазначив, що "це складне соціально-політичне рішення".

"Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання", - додав нардеп.

На думку Гетманцева, це одне з найскладніших питань за останні 5 років.

"Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", - наголосив голова фінансового комітету.

Щодо економічного обґрунтування

За підрахунками Мінфіну, як зазначає Гетманцев, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть становити близько 8 млрд гривень. Це з урахуванням того, що більшість військовозобов’язаних, які зараз працюють і заробляють менш як 35 тисяч гривень, будуть отримувати по 35 тисяч.

Читайте також: "Маємо дефіцит кваліфікованої робочої сили 35-50%": в Асоціації приватних роботодавців назвали плюси економічного бронювання

"Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути. Для будь-якого варіанту бронювання – чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з тіні. І в цьому контексті – це правильне рішення", - пояснив він.

Водночас, як зазначив голова фінансового комітету, ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, не є певним.

"Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 млрд гривень на місяць – ну дай Боже, щоб вони були", - сказав він.