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Економічне бронювання від мобілізації: голова профільного комітету назвав найбільш дискусійні норми законопроєктів

24 червня, 2024 понедiлок
16:50
мобілізація ЗСУ, мобілізація

Голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про дискусії між ВР, урядом і бізнесом щодо законопроєктів про економічне бронювання

Зміст

Про це йшлося в його інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

За словами Наталухи, наразі в Раді розглядають три законопроєкти про економічне бронювання. Перший – про збільшений військовий збір, автором якого є сам нардеп. Другий документ – щодо бронювання із прив'язкою до мінімальної зарплати. Третій – гібридний.

"Дивіться: є перша модель, це збільшений військовий збір 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу. Це єдиний критерій. Є депутати ВР, є члени уряду, які кажуть, що так не може бути, мовляв, це не прив'язано до податків. І пропонують все-таки застосувати модель з мінімальною заробітною платою від 36 тисяч гривень. Тобто, умовно кажучи, має право на бронювання співробітник, у якого встановлена така мінімальна заробітна плата", - розповів Наталуха.

Водночас за такої моделі частина податків, які співробітник сплатить із зарплати, піде не до центрального бюджету, а до місцевих бюджетів, уточнив нардеп.

"Ми зі свого боку кажемо: добре, це може бути. Ця модель виправдана з погляду так званого вибілення заробітних плат, переведення їх із тіні в білий сектор, але тоді ви втрачаєте певний фінансовий ресурс щодо акумулювання його саме на Збройних Силах. Адже якщо ви йдете не шляхом військового збору, а шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, то тоді у вас частина тих податків, які співробітник сплатить зі своєї заробітної плати, піде не до центрального бюджету, а до місцевих бюджетів. Це буде десь третина", - пояснив Наталуха.

"Ба більше, якщо ми встановлюємо поріг заробітної плати, тоді, напевно, у певної категорії людей буде аргумент, що це розділення за рівнем заробітної плати. І цей аргумент, до нього важко апелювати", - додав він.

Водночас, на його думку, модель зі збільшенням військового збору краща, адже не передбачає прив'язки ні до зарплати, ні до посад. Утім противники цієї моделі наголошують, що таким чином бронювання залишається на розсуд працедавця, що неправильно.

У будь-якому випадку Рада розглядатиме всі три законопроєкти, аби обрати оптимальний варіант, зазначив нардеп.

"Я персонально вважаю, що якщо буде ухвалена будь-яка з трьох поданих моделей, це вже буде надзвичайна перемога для економічного блоку, це буде краще на 100% ніж те, що є зараз", - резюмував політик.

  • У травні лідер фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія розповідав, що у Верховній Раді розглядають дві моделі економічного бронювання українців від мобілізації. Перша модель передбачає прив'язку до розміру податків.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Війна з Росією
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