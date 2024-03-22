Ексміністр енергетики Продан спрогнозував, як удар Росії по Дніпрогес вплине на наступний опалювальний сезон

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Щодо сьогоднішнього удару з погляду впливу на енергетику, насправді ми досить значну кількість генерацій сьогодні втратили й не тільки по Дніпровській гідроакумулюючій станції, але вона не критична, бо зараз вже зменшилося і споживання, і є можливість сьогодні компенсувати цю тимчасову, я надіюсь, втрату потужність шляхом імпорту", - пояснив ексміністр енергетики.

За його словами, на ДніпроГЕС досить серйозно пошкоджена друга станція, адже було два прямих влучання російських ракет. Поки невідомо, в якому обсязі друга частина станції, а саме ГЕС-2, зможе працювати надалі.

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"Вона якраз десь трошки більше чим половину потужності видає ніж увесь ДніпроГЕС й ця потужність досить серйозна й наближається до потужності атомного блоку. Якщо вона буде надовго втрачена, а це маневрена дефіцитна потужність, то це досить серйозна проблема буде, мені здається, вже на наступний осінньо-зимовий період й на регулювання потужності, яке буде здійснюватися в Україні", - підсумував Продан.