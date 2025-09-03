Єрмак: США ввели санкції проти мережі компаній, які допомагали РФ та Ірану обходити санкції

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, йдеться про схему, яку контролював іраксько-китайський бізнесмен, що проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах. Щороку ця мережа приносила сотні мільйонів доларів і напряму працювала в інтересах держави-спонсора тероризму.

Міністерство фінансів США 2 вересня наклало повні блокуючі санкції на 7 компаній та 9 танкерів, залучених до схеми.

"Це чіткий сигнал: будь-які спроби допомагати Ірану чи Росії в обході санкцій приречені. Кожен долар, отриманий від "тіньового флоту" чи контрабанди, буде заблокований", – наголосив Єрмак.

Він додав, що спільно із союзниками Україна продовжує формувати систему, яка позбавляє агресорів фінансових ресурсів для ведення війни. За його словами, низка пропозицій української санкційної групи враховуються при ухваленні рішень про обмеження.