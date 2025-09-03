Єрмак: США ввели санкції проти мережі компаній, які допомагали РФ та Ірану обходити санкції
США запровадили новий пакет санкцій проти мережі компаній і морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти, видаючи її за іракську
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
За його словами, йдеться про схему, яку контролював іраксько-китайський бізнесмен, що проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах. Щороку ця мережа приносила сотні мільйонів доларів і напряму працювала в інтересах держави-спонсора тероризму.
Міністерство фінансів США 2 вересня наклало повні блокуючі санкції на 7 компаній та 9 танкерів, залучених до схеми.
"Це чіткий сигнал: будь-які спроби допомагати Ірану чи Росії в обході санкцій приречені. Кожен долар, отриманий від "тіньового флоту" чи контрабанди, буде заблокований", – наголосив Єрмак.
Він додав, що спільно із союзниками Україна продовжує формувати систему, яка позбавляє агресорів фінансових ресурсів для ведення війни. За його словами, низка пропозицій української санкційної групи враховуються при ухваленні рішень про обмеження.
- Саудівська Saudi Aramco та іракська державна компанія SOMO зупинили продаж сирої нафти індійській Nayara Energy після того, як у липні Європейський Союз запровадив санкції проти заводу, що перебуває під контролем російського капіталу.
