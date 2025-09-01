Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Саудівська та іракська держкомпанії припинили продаж нафти індійському НПЗ, який контролює Роснефть

Саудівська та іракська держкомпанії припинили продаж нафти індійському НПЗ, який контролює Роснефть

Ксенія Золотова
1 вересня, 2025 понедiлок
21:30
Економіка нафта

Саудівська Saudi Aramco та іракська державна компанія SOMO зупинили продаж сирої нафти індійській Nayara Energy після того, як у липні Європейський Союз запровадив санкції проти заводу, що перебуває під контролем російського капіталу

Зміст

Про це повідомили три джерела, знайомі з ситуацією, передає Reuters.

Зрив постачання з боку двох провідних експортерів Перської затоки означає, що у серпні Nayara — компанія, контрольний пакет якої належить російським структурам, зокрема "Роснефті" — повністю покладалася на російську нафту для забезпечення роботи свого виробництва.

За даними LSEG та Kpler, зазвичай Nayara щомісяця закуповувала близько 2 млн барелів іракської та 1 млн барелів саудівської нафти, однак у серпні поставки від обох постачальників були відсутні.

Останнє відвантаження з Іраку: танкер Kalliopi (VLCC) доставив нафту Basrah у порт Вадінар 29 липня.

Останнє відвантаження з Саудівської Аравії: танкер Georgios (VLCC) доставив 1 млн барелів Arab Light 18 липня.

SOMO та Nayara не відповіли на запити про коментарі. У Saudi Aramco відмовилися від будь-яких заяв.

Джерела уточнили, що санкції створили проблеми з оплатою контрактів Nayara із SOMO, однак деталей не навели.

За інформацією з галузевих джерел, нині нафтопереробний завод у Вадінарі (потужність 400 тис. барелів на добу) працює лише на 70–80% через труднощі зі збутом продукції після санкцій.

Nayara контролює близько 8% нафтопереробних потужностей Індії (загальний обсяг — 5,2 млн барелів на добу). Після рішення ЄС компанія стикається з проблемами транспортування палива і дедалі більше змушена покладатися на «тіньовий флот», адже багато міжнародних перевізників відмовляються мати з нею справу.

  • Нафтопереробні заводи в Індії, одні з найбільших покупців російської сирої нафти, планують скоротити свої закупівлі найближчими тижнями менш ніж за день до підвищення мит США.
Новини
Світ
Росія
Індія
Ірак
Саудівська Аравія
нафта
санкції ЄС проти Росії
