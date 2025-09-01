Саудівська та іракська держкомпанії припинили продаж нафти індійському НПЗ, який контролює Роснефть
Саудівська Saudi Aramco та іракська державна компанія SOMO зупинили продаж сирої нафти індійській Nayara Energy після того, як у липні Європейський Союз запровадив санкції проти заводу, що перебуває під контролем російського капіталу
Про це повідомили три джерела, знайомі з ситуацією, передає Reuters.
Зрив постачання з боку двох провідних експортерів Перської затоки означає, що у серпні Nayara — компанія, контрольний пакет якої належить російським структурам, зокрема "Роснефті" — повністю покладалася на російську нафту для забезпечення роботи свого виробництва.
За даними LSEG та Kpler, зазвичай Nayara щомісяця закуповувала близько 2 млн барелів іракської та 1 млн барелів саудівської нафти, однак у серпні поставки від обох постачальників були відсутні.
Останнє відвантаження з Іраку: танкер Kalliopi (VLCC) доставив нафту Basrah у порт Вадінар 29 липня.
Останнє відвантаження з Саудівської Аравії: танкер Georgios (VLCC) доставив 1 млн барелів Arab Light 18 липня.
SOMO та Nayara не відповіли на запити про коментарі. У Saudi Aramco відмовилися від будь-яких заяв.
Джерела уточнили, що санкції створили проблеми з оплатою контрактів Nayara із SOMO, однак деталей не навели.
За інформацією з галузевих джерел, нині нафтопереробний завод у Вадінарі (потужність 400 тис. барелів на добу) працює лише на 70–80% через труднощі зі збутом продукції після санкцій.
Nayara контролює близько 8% нафтопереробних потужностей Індії (загальний обсяг — 5,2 млн барелів на добу). Після рішення ЄС компанія стикається з проблемами транспортування палива і дедалі більше змушена покладатися на «тіньовий флот», адже багато міжнародних перевізників відмовляються мати з нею справу.
- Нафтопереробні заводи в Індії, одні з найбільших покупців російської сирої нафти, планують скоротити свої закупівлі найближчими тижнями менш ніж за день до підвищення мит США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе