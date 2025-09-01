Саудівська та іракська держкомпанії припинили продаж нафти індійському НПЗ, який контролює Роснефть

Про це повідомили три джерела, знайомі з ситуацією, передає Reuters.

Зрив постачання з боку двох провідних експортерів Перської затоки означає, що у серпні Nayara — компанія, контрольний пакет якої належить російським структурам, зокрема "Роснефті" — повністю покладалася на російську нафту для забезпечення роботи свого виробництва.

За даними LSEG та Kpler, зазвичай Nayara щомісяця закуповувала близько 2 млн барелів іракської та 1 млн барелів саудівської нафти, однак у серпні поставки від обох постачальників були відсутні.

Останнє відвантаження з Іраку: танкер Kalliopi (VLCC) доставив нафту Basrah у порт Вадінар 29 липня.

Останнє відвантаження з Саудівської Аравії: танкер Georgios (VLCC) доставив 1 млн барелів Arab Light 18 липня.

SOMO та Nayara не відповіли на запити про коментарі. У Saudi Aramco відмовилися від будь-яких заяв.

Джерела уточнили, що санкції створили проблеми з оплатою контрактів Nayara із SOMO, однак деталей не навели.

За інформацією з галузевих джерел, нині нафтопереробний завод у Вадінарі (потужність 400 тис. барелів на добу) працює лише на 70–80% через труднощі зі збутом продукції після санкцій.

Nayara контролює близько 8% нафтопереробних потужностей Індії (загальний обсяг — 5,2 млн барелів на добу). Після рішення ЄС компанія стикається з проблемами транспортування палива і дедалі більше змушена покладатися на «тіньовий флот», адже багато міжнародних перевізників відмовляються мати з нею справу.