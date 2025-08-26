Індія зменшить закупівлі російської нафти перед підвищенням мит США, - Bloomberg
Нафтопереробні заводи в Індії, одні з найбільших покупців російської сирої нафти, планують скоротити свої закупівлі найближчими тижнями менш ніж за день до підвищення мит США
Про це пише Bloomberg.
Очікується, що державні та приватні переробні компанії, включно з важковаговиком Reliance Industries Ltd., купуватимуть від 1,4 до 1,6 млн барелів на день для завантаження у жовтні та надалі, повідомили джерела, обізнані з цим питанням. Для порівняння у першій половині року середній показник складав 1,8 млн барелів на день.
Адміністрація Трампа, прагнучи скоротити дефіцит торгівельного балансу з Індією, посилила тиск на торгівлю енергоносіями з Росією. Це включає подвоєння американських тарифів, яке має набути чинності в середу.
Обсяги можуть змінитися, якщо Індія досягне торгівельної угоди з Трампом, а США послаблять тиск на Індію за фінансування війни Росії з Україною, повідомили джерела.
З кінця минулого місяця президент США Дональд Трамп критикував Індію за закупівлі російської сирої нафти, і особливо за різке збільшення обсягів з початку війни в Україні.
Міністерство внутрішньої безпеки США в понеділок опублікувало проєкт повідомлення про подвоєння тарифів на імпорт з Індії до 50% з 27 серпня.
- Росія щорічно заробляє $150 млрд з продажу нафти, тому мита Трампа у 25% щодо Індії за купівлю російської нафти є логічними. Економіст, ексрадник президента Олег Устенко заявив, що якщо санкції США щодо Індії будуть збережені, Росія втратить до $50 млрд із продажу нафти.
- 21 серпня повідомлялося, що китайські нафтопереробні заводи розмістили нові замовлення на російську сиру нафту, яка буде відвантажуватися з портів, що зазвичай постачали її до Індії.
- Економічний радник Трампа Наварро заявив, що закупівля Індією російської нафти "фінансує військову машину Путіна".
