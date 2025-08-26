Індія зменшить закупівлі російської нафти перед підвищенням мит США, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що державні та приватні переробні компанії, включно з важковаговиком Reliance Industries Ltd., купуватимуть від 1,4 до 1,6 млн барелів на день для завантаження у жовтні та надалі, повідомили джерела, обізнані з цим питанням. Для порівняння у першій половині року середній показник складав 1,8 млн барелів на день.

Адміністрація Трампа, прагнучи скоротити дефіцит торгівельного балансу з Індією, посилила тиск на торгівлю енергоносіями з Росією. Це включає подвоєння американських тарифів, яке має набути чинності в середу.

Обсяги можуть змінитися, якщо Індія досягне торгівельної угоди з Трампом, а США послаблять тиск на Індію за фінансування війни Росії з Україною, повідомили джерела.

З кінця минулого місяця президент США Дональд Трамп критикував Індію за закупівлі російської сирої нафти, і особливо за різке збільшення обсягів з початку війни в Україні.

Міністерство внутрішньої безпеки США в понеділок опублікувало проєкт повідомлення про подвоєння тарифів на імпорт з Індії до 50% з 27 серпня.