Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Китай скуповує російську нафту після падіння попиту в Індії через тарифи Трампа

Китай скуповує російську нафту після падіння попиту в Індії через тарифи Трампа

Дар'я Тарасова
21 серпня, 2025 четвер
09:02
Економіка

Китайські нафтопереробні заводи розмістили нові замовлення на російську сиру нафту, яка буде відвантажуватися з портів, що зазвичай постачали її до Індії

Зміст

Про це пише CNN.

За словами аналітиків, китайські нафтопереробні заводи отримали щонайменше 15 партій російської нафти на поставку в жовтні та листопаді. Китай та Індія стали основними покупцями російської нафти після вторгнення РФ в Україну у 2022 році, що спонукало західні країни відмовитися від її експорту.

У липні Трамп погрожував запровадити вторинні тарифи на товари з країн, що імпортують російську нафту, щоб змусити Москву припинити війну в Україні.

Раніше цього місяця він оголосив про додатковий 25-відсотковий тариф на індійський експорт до США, на додаток до ще одного 25-відсоткового збору на імпорт російської нафти та газу. Це призвело до різкого скорочення Індією своїх закупівель.

Станом на минулий тиждень державні та великі приватні нафтопереробні заводи Китаю придбали близько 13 партій західної російської сирої нафти з поставкою в жовтні та щонайменше дві партії з поставкою в листопаді, повідомила Муюй Сюй, старший аналітик з питань сирої нафти в Kpler, яка відстежує дані щодо товарів та поставок.

15 партій нафти, кожна з яких зазвичай становить від 700 тис. до 1 млн барелів, будуть завантажені з російських арктичних та чорноморських портів – партії, які зазвичай йдуть до Індії, а не до Китаю, враховуючи відстань, сказала Сюй.

Агентство Reuters повідомило на початку цього тижня, що Китай забезпечив 15 російських партій на той самий період, посилаючись на аналітиків.

Сюй сказала, що покупка відображає "опортуністичний" крок, оскільки ціна на російську нафту залишається щонайменше на $3 за барель дешевшою, ніж на близькосхідні альтернативи.

"Щодо того, чи продовжуватиме Китай купувати, я особисто вважаю, що зараз це все ще дуже гарна можливість, тому що Трамп все ще сильно тисне на Індію", – сказала вона.

У п'ятницю після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп заявив Fox News, що він не розглядає негайне запровадження тарифів для Китаю через купівлю російської нафти, але припустив, що може зробити це "через два або три тижні".

"Скориставшись цією можливістю, поки ціни низькі, я думаю, що більше нафтопереробних заводів, ймовірно, розглянуть можливість придбання більшої кількості протягом тижня-двох", – сказала Сюй.

Вона додала, що Китай навряд чи зможе компенсувати дефіцит Індії в закупівлях російської нафти, оскільки Індія купує близько 1,7 млн барелів на день у Росії, тоді як Китай купує лише близько 1,2 млн барелів російської нафти, що перевозиться морем, на день.

"Якщо Індія й надалі утримуватиметься від покупок, це стане справжньою проблемою для Росії – Китай просто не зможе самостійно впоратися з усіма обсягами Індії", – підсумувала вона.

 

Новини
Світ
Росія
Китай
Індія
нафта
