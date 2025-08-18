Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Економіка Економічний радник Трампа Наварро заявив, що закупівля Індією російської нафти "фінансує військову машину Путіна"

Економічний радник Трампа Наварро заявив, що закупівля Індією російської нафти "фінансує військову машину Путіна"

Дар'я Тарасова
18 серпня, 2025 понедiлок
15:20
Економіка

Радник Білого дому з питань торгівлі та виробництва Пітер Наварро наголосив, що, якщо Індія хоче, щоб до неї ставилися як до стратегічного партнера США, їй слід припинити купувати російську нафту

Зміст

Про це він написав у колонці для Financial Times.

Залежність Індії від російської сирої нафти підриває зусилля світу з ізоляції Москви, вважає Пітер Наварро.

"Ось як працює математика нафти між Індією та Росією. Американські споживачі купують індійські товари. Індія використовує ці долари для купівлі російської сирої нафти зі знижкою. Ця російська нафта переробляється та перепродається по всьому світу індійськими спекулянтами в змові з мовчазними російськими партнерами, тоді як Росія привласнює тверду валюту для фінансування своєї військової машини в Україні. Оскільки Росія продовжує тиснути на Україну за фінансової підтримки Індії американські (і європейські) платники податків змушені витрачати ще десятки мільярдів на допомогу обороні України. Тим часом Індія продовжує грюкати дверима перед американським експортом через високі тарифи та торгівельні бар'єри", - зазначив економічний радник Дональда Трампа.

Наварро також зауважив, що Індія запроваджує одні з найвищих середніх тарифів у світі. США мають величезний дефіцит торгівельного балансу з Індією — майже $50 млрд на рік.

"Важливо зазначити, що до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російська нафта становила менше ніж 1% імпорту сирої нафти Індії. Відтоді щоденний імпорт зріс до понад 1,5 млн барелів — понад 30% від загального обсягу імпорту Індії. Для зрозумілості: цей стрибок аж ніяк не зумовлений внутрішніми потребами Індії в нафті. Насправді рушійною силою цієї торгівлі є спекуляції індійського нафтового лобі. Нафтопереробні компанії перетворили Індію на гігантський центр перероблювання дешевої російської нафти", – наголосив Наварро.

Він також пояснив, що переробні заводи купують нафту зі значною знижкою, переробляють її, а потім експортують очищене паливо до Європи, Африки та Азії, таким чином захищаючи Індію від санкцій під приводом нейтралітету. Обсяг торгівлі нафтопродуктами є великим — Індія експортує понад мільйон барелів нафтопродуктів на день, що еквівалентно понад половині обсягу сирої нафти, яку вона імпортує з Росії.

"Кошти надходять до індійських енергетичних гігантів, які мають політичні зв'язки, а потім — до військової скарбниці Володимира Путіна", - написав Наварро.

Він також повідомив, що нещодавнє запровадження Дональдом Трампом 25-відсоткового національного тарифу на індійські товари було здійснено для вирішення загрози, яку створює Індія, продовжуючи імпорт російської нафти. Цей новий тариф доповнює вже наявний 25-відсотковий взаємний тариф.

"Якщо Індія хоче, щоб до неї ставилися як до стратегічного партнера США, вона повинна почати діяти відповідно", - підсумував Наварро.

 

Теги:
Новини
Світ
Росія
Індія
нафта
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
