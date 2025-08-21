English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Якщо санкції США щодо Індії будуть збережені, Росія втратить до $50 млрд із продажу нафти, - ексрадник президента Устенко

Марина Клюєва
21 серпня, 2025 четвер
12:25
Світ нафта танкер корабель

Росія щорічно заробляє 150 млрд доларів із продажу нафти, тому мита Трампа у 25% щодо Індії за купівлю російської нафти є логічними

Зміст

Таку думку висловив економіст, ексрадник президента Олег Устенко в етері Еспресо. 

"Уявіть собі, ми говоримо з вами про 150 мільярдів доларів, які вони (росіяни, ред.) отримують лише від продажу нафти щорічно, щорічно 150 мільярдів доларів. І тому так важливо знов таки концентруватися на цій групі санкцій, які обрізають їхні нафтові, в першу чергу, нафтові та газові доходи. І це вже відбувається. Тому ми з вами й бачили оці додаткові 25% мита, які були встановлені Сполученими Штатами Америки на Індію. Зараз Індія, яка купує російську нафту, яка збільшила купівлю російської нафти майже в 50 разів, починаючи з цієї великої війни, в 50 разів, збільшивши купівлю нафти. Вона отримала оці додаткові тарифні мита. Зараз країна Індія, яка торгувала достатньо активно зі Сполученими Штатами Америки і продавала на територію Сполучених Штатів Америки більше ніж на пів трильйона доларів своєї власної продукції, буде сплачувати на 25% більше мит з продажу цієї продукції на території Штатів", - сказав він.

Що робить її по багатьох взагалі напрямках неконкурентноздатною, далі підвищує звичайну ціну і знову ж знижує споживання цієї продукції. 

"Ну і відповідно отак видавлюється оця політика щодо зменшення доходів Росії і в них виникають проблеми. І копії титул державного бюджету зараз набагато вищий, ніж було закладено в держбюджет Росії на цей рік. Ми знаємо, що їхня економіка знаходиться на зростанні, але це зростання дуже умовне, бо зростанню до 1% яке очікується протягом цього року, зовсім не означає, що зростає вся економіка. Ріст у них сконцентровано лише в галузях, пов'язаних з військово-промисловою машиною. А пушки і снаряди не намажеш на хліб і в полотні до себе не поставиш. Тому це дуже умовне зростання, яке у них є, яке ще й зжирає додатково кошти з державного їхнього бюджету, розширюючи дефіцит державного бюджету, дефіцит цей не можна фінансувати. Приблизно 50 мільярдів доларів, якщо будуть збережені санкції Сполучених Штатів Америки стосовно Індії, яка купує російську нафту, вона дає мінус до 50 мільярдів доларів в річному виразі для Росії", - сказав він. 

Олег Устенко зауважив, що в такому разі замість 150 млрд Росія отримуватиме 100 млрд. І докорінно ситуацію може змінити, якщо США накладуть мита на Китай. 

"Тобто замість тих 150 мільярдів доларів, про які ми з вами почали говорити, вони будуть отримувати 100 мільярдів доларів. А додайте туди ще, якщо будуть введені санкції за купівлю російської нафти проти Китаю, який теж на 600 приблизно мільярдів доларів продає своєї продукції на територію Сполучених Штатів Америки, який зацікавлений зберегти цей ринок Сполучених Штатів Америки. То ситуація може бути змінена докорінно в Російській Федерації, тому Трамп правий, хто б що не говорив про Трампа з приводу його логіки або відсутності логіки. Він прав, коли він, на мій погляд, він має достатньо чітку економічну логіку. Тобто він намагається придушити і видавити ті рішення, які він хоче саме економічним способом і з Росією, маємо надію, буде рухатися саме за цим напрямком", - зазначив економіст.

  • 21 серпня стало відомо, що китайські нафтопереробні заводи розмістили нові замовлення на російську сиру нафту, яка буде відвантажуватися з портів, що зазвичай постачали її до Індії.
