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ЄС погодився розробити заходи для обмеження за потреби експорту українського продовольства, - FT

23 січня, 2024 вiвторок
02:48
Економіка зерно, зернова угода

Брюссель запровадить "запобіжні заходи", що дозволять блокувати продовольство з України, якщо це буде становити загрозу падінням цін у сусідніх країнах

Про це заявив комісар з питань торгівлі ЄС Валдіс Домбровскіс, повідомляє Financial Times.

За його словами, пропозиція буде оголошена до кінця цього тижня і, ймовірно, буде передбачати "специфічні для кожної країни запобіжні заходи", що дозволять Брюсселю блокувати імпорт у разі перенасичення українським продовольством ринку певної країни.

"Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам. Один зі способів зробити це – запровадження захисних заходів для конкретних країн", - сказав єврокомісар.

Домбровскіс також зазначив, що найбільше вплив експорту української сільськогосподарської продукції відчувають найближчі країни-сусіди України, тоді як для ринку ЄС загалом це не матиме істотних перебоїв.

Він також заявив, що розпочне переговори про взаємну лібералізацію торгівлі й закликав Київ знизити деякі власні торговельні бар'єри, щоб стимулювати експорт до ЄС на тлі переговорів про вступ до спільноти.

Єврокомісар зазначив, що пропозиція про безмитну торгівлю має бути схвалена Європейським парламентом та більшістю країн-членів ЄС.

  • Словацькі перевізники 15 грудня розблокували на невизначений термін рух вантажівок на в'їзд перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецьке". Рух на словацькому кордоні наразі розблокований. Утім в Держприкордонслужбі не виключають, що перевізники через деякий час можуть знову розпочати акцію протесту.
  • 16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною.
  • 20 січня румунські фермери та аграрії розблокували рух вантажівок через міжнародні автомобільні пункти пропуску "Порубне - Сірет" і "Халмеу - Дякове" на кордоні з Україною.

Теги:
Польща
ЄС
Словаччина
Румунія
експорт зерна
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