ЄС погодився розробити заходи для обмеження за потреби експорту українського продовольства, - FT

Про це заявив комісар з питань торгівлі ЄС Валдіс Домбровскіс, повідомляє Financial Times.

За його словами, пропозиція буде оголошена до кінця цього тижня і, ймовірно, буде передбачати "специфічні для кожної країни запобіжні заходи", що дозволять Брюсселю блокувати імпорт у разі перенасичення українським продовольством ринку певної країни.

"Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам. Один зі способів зробити це – запровадження захисних заходів для конкретних країн", - сказав єврокомісар.

Домбровскіс також зазначив, що найбільше вплив експорту української сільськогосподарської продукції відчувають найближчі країни-сусіди України, тоді як для ринку ЄС загалом це не матиме істотних перебоїв.

Він також заявив, що розпочне переговори про взаємну лібералізацію торгівлі й закликав Київ знизити деякі власні торговельні бар'єри, щоб стимулювати експорт до ЄС на тлі переговорів про вступ до спільноти.

Єврокомісар зазначив, що пропозиція про безмитну торгівлю має бути схвалена Європейським парламентом та більшістю країн-членів ЄС.