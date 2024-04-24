ЄС виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд
У середу, 24 квітня, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення чергового траншу макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з великого пакета підтримки на 50 млрд євро
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Сьогодні ми виділяємо додаткові € 1,5 мільярда в рамках € 50 мільярдів для України", - йдеться у повідомленні.
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що виділення допомоги є "життєво важливим для того, щоб держава та служби України працювали", поки триває боротьба з російською агресією.
"Європа залишається єдиною та рішучою", - наголосила президентка Єврокомісії.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виділений Євросоюзом другий транш фінансування за програмою Ukraine Facility уряд спрямує на покриття найважливіших бюджетних видатків.
Він подякував Єврокомісії за позитивну оцінку виконання п'яти індикаторів, що є передумовою для виділення коштів.
"Розраховуємо на швидке виділення третього траншу обсягом 1,89 млрд євро. Загалом цього року очікуємо в межах програми Ukraine Facility 16 млрд євро", - наголосив Шмигаль.
- Європейська комісія 20 березня перерахувала Україні 4,5 млрд євро. Це був перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.
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