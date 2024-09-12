Європейська платіжна картка від криптогаманця Trustee Plus — жодних блокувань

Нещодавні обмеження, введені НБУ на P2P-перекази, створили безліч складнощів для українців, обмеживши звичні способи управління своїми грошима. Як же зберегти зручність фінансових операцій у таких умовах?

Рішення лежить у використанні сучасних європейських фінансових продуктів, які діють у рамках міжнародного законодавства, забезпечуючи безпеку та прозорість.

Trustee Plus пропонує унікальну платіжну картку, яка поєднує в собі традиційні банківські можливості та інноваційні рішення криптовалютного світу. Понад 90 000 користувачів уже обрали цю картку за її переваги:

до 5000 євро на день і до 50 000 євро на місяць;

оплата товарів та послуг в торговельних точках з банківськими терміналами;

підтримка Google Pay та Apple Pay;

використання як балансу карти будь-який з ваших цифрових активів;

простота і швидкість оформлення — всього 3 хвилини та 10 євро на активацію.

"В умовах інфляції та нестабільності національної валюти, криптовалюти стають надійним засобом захисту заощаджень", — зазначає Вадим Груша, CEO Trustee Plus.

Trustee Plus — це не просто картка, це багатофункціональна платформа, якою вже користуються майже пів мільйона українців. Ви можете в будь-який момент скачати крипто гаманець, який дає змогу не тільки купити біткоїни в Україні, а й здійснити безліч інших операцій. Від зберігання і торгівлі цифровими активами до виведення гривні.

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На особливу увагу заслуговує послуга з виведення криптовалюти на картку, в якій Trustee Plus посідає лідируючі позиції. Це одне з найбільш потрібних рішень на сучасному ринку, що надає зручність і безпеку.

Trustee Plus — це ваш ключ до вільних і незалежних фінансових операцій в умовах цифрової економіки.