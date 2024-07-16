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Криптогаманець Trustee Plus: розрахунки стейблкоінами USDC у мережі Solana — крок назустріч користувачам

16 липня, 2024 вiвторок
11:01
Економіка

Розробники одного з провідних криптопроєктів України в особі Trustee Plus відвідали Solana KUMEKATHON! Meetup і підготували справжній подарунок для теперішніх і майбутніх клієнтів

Зміст

Цей захід відбувся в рамках івенту Ukrainian Blockchain Week 2024 від криптомедіа Incrypted. На ньому команда криптогаманця заявила про старт розрахунків стейблкоінами USDC у блокчейні Solana. Таким чином розробники завдали серйозного удару по високих комісіях.   

Головне нововведення, яке вже можуть відчути на собі всі користувачі Trustee Plus, полягає в тому, що завдяки співпраці з блокчейном Solana, будь-які зовнішні перекази стейблкоіна USDC відбуваються з мінімальною, а головне, прогнозованою комісією. Все, що вам треба - обрати при переказі іншому користувачеві USDC блокчейн Solana.

"Декілька місяців тому ми зробили можливість обмінювати cтейблкоіни в середині Trustee Plus без жодної комісії. Сьогодні до цього додали найбільш вигідний по грошах вивід USDC в блокчейні SOL. Це означає, що будь-яка кількість ваших USDT може бути обміняна на USDC без жодної комісії, а далі переказана на зовнішній гаманець, всього за 1 USDC. Гріх таким не користуватись вже зараз" - Вадим Груша, СЕО Trustee Plus.

На момент написання цієї новини комісія за Gas в мережі ERC-20 складала 6.75 USDC. Це далеко не найвищий показник комісії, який збільшується прямо пропорційно завантаженню блокчейну Ethereum. Залежно від кількості користувачів і об'ємів операцій комісія ERC-20 може сягати 50-80 USDC і вище. Це означає, наприклад, що для переказу 10 USDC вам треба буде витратити від 6 до 80 USDC додаткової комісії.

З блокчейном Solana все набагато простіше і вигідніше. В незалежності від завантаженості і об'ємів операцій вам треба буде заплатити всього 1 USDC комісії за будь-який переказ зовнішньому користувачу.

"Представники різних блокчейнів багато кажуть про необхідність масового прийняття криптовалют. Проте варто пам’ятати, що найкоротший шлях до цього дійсно великою масою користувачів - це їх вигідність, швидкість і надійність. Сьогодні, разом з Trustee Plus, ми робимо ще один крок в напрямку мільярда користувачів криптовалютними активами" - Ден Альберт, CEO Solana Foundation.

Особливо приємно відмітити, що тепер такою можливістю можуть скористатися клієнти найбільш динамічно розвиваючогося криптопроєкту України - криптогаманця Trustee Plus.

"Ми високо цінуємо зусилля команди Trustee, націлені на популяризацію криптовалют саме в Україні. За попередніми підрахунками Kumeka Team - партнера Solana Foundation, на сьогодні в Україні не менше 100 000 користувачів мережі Solana. Сподіваємось, що завдяки співпраці з Trustee Plus ми подвоїмо цю цифру" - Марк Лецюк, співзасновник Kumeka Team, спільноти ентузіастів з розвитку екосистеми Solana в Україні.https://kumeka.team/

Нагадаємо, відносно недавно ми повідомляли про позитивні відгуки, озвучені Web3-експертами в процесі розбору Trustee Plus. Фахівці відзначили, що завдяки криптогаманцю клієнти можуть легко купити Біткоїн за гривні, обміняти стабільні монети та торгувати активами між собою. Ба більше, їм доступна платіжна картка Trustee Plus, яка відкриває можливість розраховуватися криптовалютою в інтернеті та магазинах з банківськими терміналами. Оскільки Trustee Plus продовжують удосконалювати проєкт, можна очікувати появи чергових зручних і корисних рішень зовсім скоро.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
криптовалюта
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