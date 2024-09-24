Європейський інвестиційний банк надав Києву кредит 50 млн євро на придбання нових вагонів метро

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"До війни близько 80% рухомого складу київського метрополітену було російського виробництва, тому припинення цієї залежності – нагальне стратегічне завдання. Понад 60% парку вже перевищило свій термін експлуатації, і нове фінансування дасть змогу замінити застарілі вагони на сучасні, енергоефективні альтернативи від місцевих або міжнародних постачальників. Це відповідає Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Національній транспортній стратегії України до 2030 року, які спрямовані на створення більш стійкої та надійної системи громадського транспорту", - пояснили у пресслужбі мерії.

Вказана сума є першою частиною кредиту на загальну суму 200 млн євро, наданого банком. Ця початкова сума спрямована винятково на придбання нових вагонів метро для Києва.

"Решта, 150 млн євро, буде надана після завершення техніко-економічного обґрунтування (також профінансованого ЄІБ), яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з модернізацією частини наявного парку вагонів", - розповіли у КМДА.

Загальне фінансування у 200 млн грн дасть змогу оновити чи замінити від 120 до 160 вагонів, що поліпшить транспортну інфраструктуру столиці, запевнила місцева влада.