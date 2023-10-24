Київ планує модернізувати 220 вагонів метро і купити 95 нових: де братиме гроші
У метро Києва планують оновити рухомий склад, термін експлуатації якого завершується. Для цього влада проведе перемовини з Європейським інвестиційним банком
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Сьогодні переважну більшість інвентарного парку столичної підземки складають пасажирські вагони, побудовані Росією впродовж 1979-2013 років. Вони морально та фізично застаріли через тривалий строк експлуатації. Окрім того, містять обладнання і комплектуючі країни-агресора, тож придбання в неї запасних частин є неприпустимим", – зазначили там.
Згідно з повідомленням, міська влада має намір провести переговори з Європейським інвестиційним банком щодо коштів на комплексну модернізацію 220 вагонів і придбання ще 95 нових і сучасних. На це Києву потрібно 450 млн євро. Якщо ЄІБ виділить гроші, Київський метрополітен зможе оновити 40% рухомого складу. Нові вагони будуть більш комфортними, екологічними та доступними людям з інвалідністю, зазначили у КМДА.
- У жовтні столична влада всьоме відмовилася скасувати зупинку наземного громадського транспорту під час тривог. Коли лунає сирена, люди можуть пересуватися містом лише на особистому транспорті або в метро.
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