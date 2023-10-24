Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Київ планує модернізувати 220 вагонів метро і купити 95 нових: де братиме гроші

Київ планує модернізувати 220 вагонів метро і купити 95 нових: де братиме гроші

24 жовтня, 2023 вiвторок
16:20
Економіка Київ метро

У метро Києва планують оновити рухомий склад, термін експлуатації якого завершується. Для цього влада проведе перемовини з Європейським інвестиційним банком

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Сьогодні переважну більшість інвентарного парку столичної підземки складають пасажирські вагони, побудовані Росією впродовж 1979-2013 років. Вони морально та фізично застаріли через тривалий строк експлуатації. Окрім того, містять обладнання і комплектуючі країни-агресора, тож придбання в неї запасних частин є неприпустимим", – зазначили там.

Згідно з повідомленням, міська влада має намір провести переговори з Європейським інвестиційним банком щодо коштів на комплексну модернізацію 220 вагонів і придбання ще 95 нових і сучасних. На це Києву потрібно 450 млн євро. Якщо ЄІБ виділить гроші, Київський метрополітен зможе оновити 40% рухомого складу. Нові вагони будуть більш комфортними, екологічними та доступними людям з інвалідністю, зазначили у КМДА.

  • У жовтні столична влада всьоме відмовилася скасувати зупинку наземного громадського транспорту під час тривог. Коли лунає сирена, люди можуть пересуватися містом лише на особистому транспорті або в метро.

Україна
новини Києва
Читайте також:
Автор Олексій Голобуцький
26 жовтня, 2023 четвер
Чого очікувати від нового спікера Палати представників Конгресу США
Автор Олексій Голобуцький
27 жовтня, 2023 п'ятниця
"Слуга" Мазурашу хоче легалізувати "ухилянтів"
поліція ілюстративне
27 жовтня, 2023 п'ятниця
Дружина та теща замголови Нацполіції Тишлека мають російські паспорти, - Bihus.info
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
27 жовтня
22:12
Газпром
Болгарія звинуватила Угорщину і Сербію у фінансуванні "воєнної машини" Путіна
22:09
Південна Корея
Шкодять боєготовності та підривають дисципліну: в армії Південної Кореї заборонили одностатеві стосунки
21:59
Анвар Ель-Газі
Клуб Бундесліги розірвав контракт з футболістом, який підтримав Палестину, - ЗМІ
21:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ опрацьовують нову військову стратегію на наступний рік: це передумова для активних наступальних дій. Воєнні підсумки тижня
21:39
судно пройшло тимчасовим зерновим коридором
До портів Великої Одеси тимчасовим коридором під завантаження зайшли 11 суден, - Кубраков
21:31
Оновлено
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ заявив про початок сухопутної операції в Газі
21:30
Оновлено
Олег Царьов
У Ялті стріляли у колаборанта Царьова, ЗМІ пишуть про операцію СБУ
21:09
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, серед них Авдіївка та Мар'їнка
20:39
Оновлено
обстріл Херсона, 27.10.23
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених
20:13
Матеуш Моравецький
Моравецький: партія влади сподівається отримати мандат на формування уряду
20:06
обов'язкова евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад
20:04
Анджей Дуда
Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ
20:03
OPINION
Віталій Бала
Без участі представників влади "спецоперації" мародерів були б неможливими
20:03
Огляд
Сцена з фільму "ШТТЛ"
Український слід "Королеви Боудіки": що подивитися на вихідних
19:50
Сектор Гази
Наземна операція в Газі буде тривалою: міністр оборони Ізраїлю пояснив, чому
19:45
Рустем Умєров
РФ підготувала інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, - ГУР
19:28
Олександр Усик
Усик прилетів у Саудівську Аравію. Тут пройде бій Ф'юрі - Нганну
19:28
відновлення Херсонщини
Уряд збільшив зарплату працівникам "Армії відновлення" у 1,5 рази
19:22
Ексклюзив
Мішель заявив, що Україна обов'язково отримає 50 млрд євро від ЄС, - кореспондентка Еспресо
19:10
Інфографіка
ППО
ППО збила 3 російські ракети Х-59 над Миколаївщиною
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 611-го дня війни: в окупованому Севастополі підірвався протимінний російський катер, а словенська фірма таємно постачає в Україну безпілотники для спостереження
18:56
українські полонені
Близько 600 мешканців області перебувають у полоні РФ, - Запорізька ОВА
18:49
OPINION
Микола Княжицький
Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців
18:49
Сімферополь
Партизани знайшли російську систему ППО неподалік Сімферополя
18:42
Ексклюзив
розмінування деокупованих територій
"Ситуація на десятиліття, постійно знаходимо вибухівку": голова Ізюмської РВА розповів про розмінування території
18:42
Ілюстративне фото
РФ атакувала з безпілотника Михайлівку на Херсонщині: поранено подружжя
18:35
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Це наїзд на місцеве самоврядування: політолог Бобиренко про обшуки у в.о. мера Сум та в.о. мера Чернігова
18:32
Олексій Тандир
Суддю Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП з нацгвардійцем, залишили під вартою ще на 2 місяці
18:21
перше вересня, школа
Усі школи Вінниці відправили на карантин через спалах гепатиту А
18:14
Литва білорусь кордон
Країни Балтії проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
18:14
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
18:13
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Хто така Мар’яна Безугла? Чому депутатка "Слуг Народу" посилає на смерть опозицію та свариться з журналістами?
18:03
Ексклюзив
Якщо зараз українська влада 2 млрд грн з марафону перекине за закупівлю зброї, це буде дуже мудро, - нардепка Геращенко 
17:57
поле, пшениця, зерно
У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції
17:56
Ліонель Мессі (в центрі)
Роналдо закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі
17:48
російські окупанти
Намагався купити малолітню дівчинку та побив її батька під час окупації Харківщини: військовому РФ оголосили підозру
17:41
монета "Українська мова"
"Відображає унікальність української мови": НБУ випустив срібну пам'ятну монету
17:41
Прапор США
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти ХАМАС
17:34
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
"Барселона" розпочала полювання на футболіста збірної України Циганкова
17:30
Ексклюзив
россійська ракета Х-101
У Defense Express пояснили, чому РФ припинила використання далекобійної авіації та застосування ракет Х-101 для атак по Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV