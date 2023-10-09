У Києві відмовилися скасувати зупинку громадського транспорту під час тривог
Столична влада залишила без змін рішення про зупинку громадського наземного транспорту в Києві під час повітряних тривог нібито з міркувань безпеки
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради щодо електронної петиції про "Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус)". Після обговорень було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог", – зазначив він.
Вказується, що міський транспорт і надалі буде довозити пасажирів до найближчого укриття.
"Таке рішення обумовлене заходами безпеки", - наголосив чиновник.
Попко закликав містян сумлінно дотримуватися встановлених правил.
- Столична влада вже шість разів відмовлялася скасовувати зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог. В останній петиції, на яку відповів мер Кличко, вказувалося, що влада таким чином лобіює інтереси маршрутників.
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