У Києві відмовилися скасувати зупинку громадського транспорту під час тривог

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради щодо електронної петиції про "Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус)". Після обговорень було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог", – зазначив він.

Вказується, що міський транспорт і надалі буде довозити пасажирів до найближчого укриття.

"Таке рішення обумовлене заходами безпеки", - наголосив чиновник.

Попко закликав містян сумлінно дотримуватися встановлених правил.