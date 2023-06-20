Про це свідчить інформація на сайті петицій.

"Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі", - зазначив Кличко.

Автор петиції зазначав, що людям доводиться переплачувати за проїзд, пересідаючи на маршрутки.

"Міській владі варто перестати лобіювати інтереси маршрутників і відновити нормальну роботу комунального наземного транспорту під час тривог", – сказано у тексті звернення.

У відповідь Кличко наголосив, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після відбою вони можуть скористатися попередньо сплаченими квитками і продовжити подорож.