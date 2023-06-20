Влада Києва вшосте відмовилася скасовувати зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог
Мер Києва Віталій Кличко розглянув уже шосту петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривоги. Він уважає за доцільне залишити все, як є
Про це свідчить інформація на сайті петицій.
"Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі", - зазначив Кличко.
Автор петиції зазначав, що людям доводиться переплачувати за проїзд, пересідаючи на маршрутки.
"Міській владі варто перестати лобіювати інтереси маршрутників і відновити нормальну роботу комунального наземного транспорту під час тривог", – сказано у тексті звернення.
У відповідь Кличко наголосив, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після відбою вони можуть скористатися попередньо сплаченими квитками і продовжити подорож.
- Рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог у Києві було ухвалено влітку минулого року. Відтоді громадськість подала вже 5 петицій про скасування цього рішення, але влада кожного разу відхиляє їх.
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