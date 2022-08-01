У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги
З 1 серпня у Києві на час повітряної тривоги зупинятиметься громадський транспорт
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у телеграмі.
З 1 серпня у столиці на час повітряної тривоги зупинятиметься громадський транспорт.
"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття", - пише КМДА.
Також повідомляється, що метро з наземними ділянками, як і раніше, під час повітряної тривоги зупинятиметься, а станції відкритого типу закриватимуться.
Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.
КМДА нагадало, що з мапою укриттів можна ознайомитися у міському застосунку "Київ Цифровий" або на Офіційному порталі міста Києва.
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