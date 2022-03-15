У Києві лунають вибухи, пошкоджена багатоповерхівка
Очевидці повідомляють про низку вибухів у столиці України, працює повітряна тривога.
Повідомляється, що гучні вибухи пролунали о 4 ранку, а згодом – через годину пізніше, передає "Еспресо.TV".
Місцеві жителі повідомили що пошкоджено багатоповерхівку у західній частині міста, у будинку виникла пожежа, у сусідніх – повибивало шибки. Також повідомляють про вибухи на Лівому березі та у центральній частині столиці.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 3:45, відбій пролунав о 6:06.
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