У Києві лунають вибухи, пошкоджена багатоповерхівка

Повідомляється, що гучні вибухи пролунали о 4 ранку, а згодом – через годину пізніше, передає "Еспресо.TV".

Місцеві жителі повідомили що пошкоджено багатоповерхівку у західній частині міста, у будинку виникла пожежа, у сусідніх – повибивало шибки. Також повідомляють про вибухи на Лівому березі та у центральній частині столиці.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 3:45, відбій пролунав о 6:06.

Нагадаємо, вчора над Києвом українська ППО збила ворожу ракету, уламки якої впали на дорогу в районі Куренівки. Є постраждалі

Під час обстрілу російських окупантів ушкоджено житлові будинки на Оболоні, є постраждалі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb