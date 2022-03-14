Уламки російської ракети впали на Куренівку в Києві, є постраждалі

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

Уламки російської крилатої ракети близько 11 ранку впали на дорогу житлового масиву міста Києва Куренівку.

За оновленими даними ДСНС України, внаслідок ворожого обстрілу поміж житлових 5-ти та 10-поверхових будинків сталося загоряння у двох квартирах на 3-му та 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Повністю знищено тролейбус, який, на щастя, був без пасажирів.

Об 11:42 займання було локалізовано на загальній площі 25 кв. м та об 11:49 - ліквідовано.

На місці задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.

За попередньою інформацією, загинула 1 особа та 6 осіб травмовано, з яких 5 осіб госпіталізовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

