Франція надасть грант на 200 млн євро для відновлення інфраструктури та економіки України
Уряди України та Франції схвалили проєкт грантової угоди, за яким Франція виділить 200 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Схвалено проєкт Грантової угоди між урядом Україн та урядом Французької Республіки щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України", - написав він.
За його словами, грантовою угодою передбачено залучення коштів уряду Франції на суму 200 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах як охорона здоровʼя, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, перероблення відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.
- Під час візиту в Київ французької делегації Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.88 Купівля 37.88Продаж 38.46
- EUR Купівля 40.83Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе