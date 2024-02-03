Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії
Під час візиту в Київ французької делегації Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії
Про це інформує Офіс президента.
Вказано, що в межах візиту французької делегації в Київ відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій. Сторони обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.
"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
У ОП додали, що учасники переговорів сподіваються, що можливість підписання угоди з'явиться найближчим часом.
- 13 січня з візитом до Києва прибув новий очільник французької дипломатії Стефан Сежурне, щоб підтвердити підтримку України в Європі. Обговорив з головою українського МЗС Кулебою та прем'єр-міністром Шмигалем допомогу Україні, оборонну співпрацю та кроки для вступу до ЄС.
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