До Києва прибув новообраний голова МЗС Франції Стефан Сежурне

Про це повідомила пресслужба МЗС у Х.

Зазначається, що Стефан Сежурне прибув до Києва в рамках своєї першої поїздки на дипломатичному полі, щоб продовжити французьку дипломатичну дію в Україні й підтвердити відданість союзникам разом з цивільним населенням.

"Майже 2 роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку", - заявив новообраний очільник МЗС Франції.



Раніше у МЗС заявили, що це стане першим візитом Сежурне до України, щоб підтвердити незмінну підтримку України в Європі.