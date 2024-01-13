До Києва прибув новообраний голова МЗС Франції Стефан Сежурне
13 січня з візитом до Києва прибув новий очільник французької дипломатії Стефан Сежурне, щоб підтвердити підтримку України в Європі
Про це повідомила пресслужба МЗС у Х.
Зазначається, що Стефан Сежурне прибув до Києва в рамках своєї першої поїздки на дипломатичному полі, щоб продовжити французьку дипломатичну дію в Україні й підтвердити відданість союзникам разом з цивільним населенням.
"Майже 2 роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку", - заявив новообраний очільник МЗС Франції.
Раніше у МЗС заявили, що це стане першим візитом Сежурне до України, щоб підтвердити незмінну підтримку України в Європі.
- У вівторок, 9 січня, у Франції обрали нового прем'єр-міністра - ним став 34-річний міністр освіти Габріель Атталь.
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