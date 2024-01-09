Міністра освіти Франції Габріеля Атталя призначили новим прем'єром країни
У вівторок, 9 січня, у Франції обрали нового прем'єр-міністра - ним став 34-річний міністр освіти Габріель Атталь
Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.
Зазначається, що у 34 роки Атталь став наймолодшим головою кабміну в історії країни.
До цього він очолював міністерство освіти Франції. Новим прем'єром політика призначив президент Емманюель Макрон.
Одразу після обрання Атталя новим прем'єром французькі політики почали критикувати такий вибір. Зокрема, лідерка парламентської фракції партії "Нескорена Франція" Матильда Панот звинуватила Атталя в тому, що він "молодший за президента і зарозумілий".
- Напередодні прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн пішла у відставку. ЗМІ припускали, що її наступником стане молода зірка французької політики Габріель Атталь.
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