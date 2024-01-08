Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн пішла у відставку
У понеділок, 8 січня, прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн пішла у відставку. Вона продовжить керувати урядом, поки їй не знайдуть заміну
Про це повідомляє Bloomberg.
"Президент Емманюель Макрон прагне дати новий імпульс своїй програмі реформ напередодні виборів до Європейського парламенту в червні", - йдеться у матеріалі.
Французькі ЗМІ повідомляють, що фаворитом на місце Елізабет Борн є 34-річний міністр освіти Габріель Атталь.
Також у матеріалі Bloomberg йдеться про те, що "у листі до свого боса, цитованому агентством новин Agence France-Presse, Борн сказала, що президент сказав їй, що хоче її замінити. Вона додала, що уряд має продовжувати реформи".
Президент Франції Емманюель Макрон опублікував допис у соцмережі X (Twitter), в якому подякував Елізабет Борн сказавши, що її "праця на службі нашій нації була взірцевою щодня".
- 20 липня у Франції було сформовано новий уряд Елізабет Борн.
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