Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн пішла у відставку

Про це повідомляє Bloomberg.

"Президент Емманюель Макрон прагне дати новий імпульс своїй програмі реформ напередодні виборів до Європейського парламенту в червні", - йдеться у матеріалі.

Французькі ЗМІ повідомляють, що фаворитом на місце Елізабет Борн є 34-річний міністр освіти Габріель Атталь.

Також у матеріалі Bloomberg йдеться про те, що "у листі до свого боса, цитованому агентством новин Agence France-Presse, Борн сказала, що президент сказав їй, що хоче її замінити. Вона додала, що уряд має продовжувати реформи".

Президент Франції Емманюель Макрон опублікував допис у соцмережі X (Twitter), в якому подякував Елізабет Борн сказавши, що її "праця на службі нашій нації була взірцевою щодня".