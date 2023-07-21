У Франції сформовано новий уряд Елізабкт Борн

Про це сказано у повідомленні президента Франції, інформує BFM TV.

Президент Емманюель Макрон вирішив не відправляти у відставку прем’єр-міністерку Елізабет Борн, що могло би сигналізувати перезавантаження виконавчої влади країни.

Свої посади також зберегли ключові міністри: фінансів Бруно Ле Мер, закордонних справ Катрін Колонна і внутрішніх справ Жеральд Дарманін.

Також у новий уряд увійшли:

Бруно Ле Мер - міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету;

Жеральд Дарманен - міністр внутрішніх справ та у справах заморських територій Франції;

Ерік Дюпон-Моретті - міністр юстиції;

Олів'є Дюссопт - міністр праці, зайнятості та інтеграції;

Габріель Атталь - міністр національної освіти та молоді;

Сільві Ретайо - міністр вищої освіти та наукових досліджень;

Марк Фесно - міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету;

Крістоф Бешу - міністр з питань екологічного переходу та територіальної згуртованості;

Аньєс Паньє-Рюнаше - міністр з питань енергетичного переходу;

Рима Абдул-Малак - міністр культури;

Орельєн Руссо - міністр охорони здоров'я та профілактики;

Аврора Берже - міністр у справах солідарності та сім'ї;

Станіслас Геріні - міністр з питань перетворень та державної служби;

Амелі Удеа-Кастера - міністр спорту, Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Рейтинг популярності самого Макрона у Франції залишається низьким, але почав відновлюватися після майже рекордного падіння у квітні: 31% респондентів в опитуванні на початку липня заявили, що позитивно ставляться до нього.

Як відомо, одними з останніх серйозних викликів для Макрона став опір непопулярній пенсійній реформі, а також – несподівані масштабні заворушення після смерті підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю.