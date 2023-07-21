У Франції сформовано новий уряд Елізабкт Борн
Єлисейський палац у четвер оголосив про перестановки в уряді Франції на тлі внутрішньополітичної напруженості
Про це сказано у повідомленні президента Франції, інформує BFM TV.
Президент Емманюель Макрон вирішив не відправляти у відставку прем’єр-міністерку Елізабет Борн, що могло би сигналізувати перезавантаження виконавчої влади країни.
Свої посади також зберегли ключові міністри: фінансів Бруно Ле Мер, закордонних справ Катрін Колонна і внутрішніх справ Жеральд Дарманін.
Також у новий уряд увійшли:
- Бруно Ле Мер - міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету;
- Жеральд Дарманен - міністр внутрішніх справ та у справах заморських територій Франції;
- Ерік Дюпон-Моретті - міністр юстиції;
- Олів'є Дюссопт - міністр праці, зайнятості та інтеграції;
- Габріель Атталь - міністр національної освіти та молоді;
- Сільві Ретайо - міністр вищої освіти та наукових досліджень;
- Марк Фесно - міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету;
- Крістоф Бешу - міністр з питань екологічного переходу та територіальної згуртованості;
- Аньєс Паньє-Рюнаше - міністр з питань енергетичного переходу;
- Рима Абдул-Малак - міністр культури;
- Орельєн Руссо - міністр охорони здоров'я та профілактики;
- Аврора Берже - міністр у справах солідарності та сім'ї;
- Станіслас Геріні - міністр з питань перетворень та державної служби;
- Амелі Удеа-Кастера - міністр спорту, Олімпійських та Паралімпійських ігор.
Рейтинг популярності самого Макрона у Франції залишається низьким, але почав відновлюватися після майже рекордного падіння у квітні: 31% респондентів в опитуванні на початку липня заявили, що позитивно ставляться до нього.
Як відомо, одними з останніх серйозних викликів для Макрона став опір непопулярній пенсійній реформі, а також – несподівані масштабні заворушення після смерті підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю.
- Нагадаємо, французький парламент 13 липня схвалив збільшення військових витрат на наступні сім років у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну та глобальними загрозами.
- 17 червня паризька поліція звинуватила у спробі замаху на лідера Франції Емманюеля Макрона 20-річного хлопця, який кинув димову шашку у вертоліт президента.
- А 13 липня до Єлисейського палацу надіслали листа з відрубаним людським пальцем.
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