Про це інформує AP.

Зазначають, що в середу, 12 липня, проєкт закону про військове програмування був схвалений Національними зборами та нижньою палатою. За проголосували 244 людини, проти - 37. А вже у четвер його затвердив сенат: 313 голосів проти 17.

Сам проєкт про військове програмування передбачає 413 млрд євро витрат на 2024-2030 роки. Виділені кошти підуть на модернізацію ядерного арсеналу Франції, а також на збільшення витрат на розвідку та розробку більш дистанційно керованої зброї.

Також новий військовий план має на меті подвоїти кількість військових резервістів і посилити кіберзахист. Крім того, він передбачає збільшення потужностей з виробництва зброї і як для допомоги Україні, і для належного озброєння французької армії.

На збільшенні бюджету наполягав президент країни Емманюель Макрон. Це стало найзначнішим зростанням витрат за пів сторіччя, оскільки новий бюджет на наступні сім років більше ніж на третину перевищує попередній план військових дій у 295 млрд євро на 2019-2025 роки.

Видання зазначає, що військові офіцери у Франції вже давно скаржаться на скорочення оборонних витрат. Сам французький президент має поспілкуватися з представниками міноборони країни напередодні святкування Дня взяття Бастилії, яке містить у собі паризький парад із демонстрацією військ, військові літаки та техніку.