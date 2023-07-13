Макрону відправили лист із людським пальцем всередині, - ЗМІ
До Єлисейського палацу, резиденції президента Франції Емманюеля Макрона, надіслали листа з відрубаним людським пальцем. Поліція вже встановила причетного до інциденту
Про це повідомляє Current Values.
Зазначається, що відрубаний людський палець з отриманого листа помістили в холодильник. Особу людини, якій належить палець, встановлено.
"Це негайно запустило відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про цю людину могли подбати компетентні служби та провести відповідне медичне спостереження", - заявило джерело французького видання.
Єлисейський палац ніяк не прокоментував цей інцидент.
- 17 червня паризька поліція звинувачувала у спробі замаху на лідера Франції Емманюеля Макрона 20-річного хлопця, який кинув димову шашку у вертоліт президента. Зазначається, що офіційно ідентифікований, юнак був заарештований цього тижня у своєму будинку взводом спостереження та втручання жандармерії, перш ніж його помістили під варту поліції. Антитерористична прокуратура звинувачує його у трьох речах, які могли статися. Він міг знищити поліцейський вертоліт, зробити замах на життя солдатів, які були в пристрої, і, зрештою, своїм жестом міг убити Емманюеля Макрона.
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