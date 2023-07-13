Про це повідомляє Current Values.

Зазначається, що відрубаний людський палець з отриманого листа помістили в холодильник. Особу людини, якій належить палець, встановлено.

"Це негайно запустило відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про цю людину могли подбати компетентні служби та провести відповідне медичне спостереження", - заявило джерело французького видання.

Єлисейський палац ніяк не прокоментував цей інцидент.