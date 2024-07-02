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Голова Фонду держмайна повідомив, які об'єкти підготували для "великої приватизації"

2 липня, 2024 вiвторок
20:35
Економіка приватизація

Віталій Коваль, голова Фонду державного майна України, зазначив, що для "великої приватизації" підготовлені 18 об'єктів, серед яких є і столичні готелі, і видобувні компанії

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо у держави є нестратегічний об'єкт, який приносить збиток, то щось неправильно в ефективності управління. Такий об'єкт має знайти нового власника, наповнивши цим державний бюджет та створивши робочі місця. Відповідно, ми отримаємо не лише кошти від приватизації, а запускаємо нове життя об'єкта. Наприклад, щодо готелів державної власності, то серед об'єктів, які підготували до фінальної стадії у "великій приватизації -24", є готель "Україна" – перлина столиці. Також готель "Козацький", який є об'єктом "малої приватизації", але ми впевненні, що його ціна виросте в рази і він стане перлиною "малої приватизації", - прокоментував Віталій Коваль.

За його словами, готель "Козацький" стартує з ціни 155 млн грн, це балансова вартість, а під час аукціону ця цифра збільшиться.

"Готель "Україна" – об'єкт "великої приватизації". Нагадаю, що "мала приватизація" відрізняється від "великої" вартістю активів. Якщо актив коштував на старті понад 250 млн грн, то це "велика приватизація". І таких об'єктів у нас в переліку 18. У цьому році точно буде готель "Україна", Об'єднана гірничо-хімічна компанія, яка видобуває титанову сировину, а також будуть декілька цікавих об'єктів з санкційного списку, які націоналізовані державою і рішенням ВАКС передані Фонду держмайна. Є таких 788 активів різного плану від паркомісця до заводів-виробників. Наше завдання у максимально стислі терміни ці об'єкти підготувати та запустити на приватизацію. Основна відповідь всім скептикам приватизації під час війни у тому, що на об'єкти є попит. Ми маємо 20-25 учасників на один об'єкт і конкуренція підіймається в рази", - резюмував голова Фонду державного майна України.

  • Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував відновлення "великої приватизації" у 2024 році. На продаж виставлять Центренерго, "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" та "Одеський припортовий завод".
  • 25 квітня Кабмін вирішив включити державне підприємство "Готель Україна" до переліку об'єктів великої приватизації державної власності.
  • Цьогоріч у межах великої приватизації на продаж виставлять Центренерго, Об'єднану гірничо-хімічну компанію та Одеський припортовий завод.
Теги:
Суспільство
Україна
Фонд держмайна
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