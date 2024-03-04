"Велика приватизація": Шмигаль назвав підприємства, які виставлять на продаж

Про це він заявив 4 березня на пресконференції в Києві, передає "Українська правда".

"Цього року очікуємо що буде відновлена велика приватизація. Закликаємо інвесторів, зокрема, західних партнерів подивитися на об'єкти. Інтерес дуже великий. І ми сьогодні якщо не бачимо швидкого входження, то ми розуміємо, що ми дійсно робимо велику роботу по комунікації, по спілкуванню з нашими партнерами з погляду входження інвесторів до України", - зазначив Шмигаль.

За його словами, серед об'єктів, які виставлять на продаж, "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Одеський припортовий завод", Центренерго, вугільні шахти.

"Тобто це і ще ряд об'єктів, які будуть попадати в об'єкти великої приватизації", - зауважив прем'єр.