"Велика приватизація": Шмигаль назвав підприємства, які виставлять на продаж
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував відновлення "великої приватизації" у 2024 році. На продаж виставлять Центренерго, "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" та "Одеський припортовий завод"
Про це він заявив 4 березня на пресконференції в Києві, передає "Українська правда".
"Цього року очікуємо що буде відновлена велика приватизація. Закликаємо інвесторів, зокрема, західних партнерів подивитися на об'єкти. Інтерес дуже великий. І ми сьогодні якщо не бачимо швидкого входження, то ми розуміємо, що ми дійсно робимо велику роботу по комунікації, по спілкуванню з нашими партнерами з погляду входження інвесторів до України", - зазначив Шмигаль.
За його словами, серед об'єктів, які виставлять на продаж, "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Одеський припортовий завод", Центренерго, вугільні шахти.
"Тобто це і ще ряд об'єктів, які будуть попадати в об'єкти великої приватизації", - зауважив прем'єр.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що щонайменше восьмеро працівників повинні забезпечувати одного українського захисника.
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