Уряд змінює систему бронювання працівників: хто в пріоритеті

Про це він повідомив у телеграм.

"Уряд планує вдосконалити систему бронювання та зробити її більш справедливою", - зазначив Шмигаль.

Голова уряду заявив, що пріоритетними для бронювання будуть працівники підприємств, що:

забезпечують життєдіяльність країни;

належать до критичних галузей економіки;

несуть вагоме податкове навантаження;

отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище середньої по галузі.

"Усі громадяни мають або захищати державу, або працювати та наповнювати держбюджет. Для того щоб оборона була ефективною, щонайменше восьмеро працюючих повинні забезпечувати одного захисника", - підкреслив прем'єр.

На пресконференції 4 березня у Києві Шмигаль сказав, що середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією - всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно, передає "Українська правда".

За його словами, рамки майбутньої системи бронювання, над якою працює уряд - це вплив підприємства або галузі на економіку.

Він зазначив, що станом на березень 2024 року в Україні бронь від мобілізації мають близько 700 тис. людей.

"Критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет… Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але податкова його надає", - розповів Шмигаль.

Водночас уряд хоче вдосконалити цей механізм, зробити підхід практичнішим і справедливішим.

"Ми дивимося, працюємо над тим, як ці речі ввести в законодавчу площину. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вищою за середню по галузі", - наголосив прем'єр.