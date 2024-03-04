Шмигаль анонсував зменшення кількості міністерств на третину
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в межах реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину
Про це він сказав на пресконференції 4 березня у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - заявив очільник уряду.
Прем'єр також зазначив, що влада працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.
"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - додав він.
- Про зменшення кількості міністерств говорили ще у 2022 році. Також планувалося, що буде змінено структуру управління – координацією стратегій і програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністрові.
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