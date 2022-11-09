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В Україні вирішили змінити структуру уряду і замість 20 залишити 14 міністерств, - ЗМІ

9 листопада, 2022 середа
10:49
політика Кабмін

Влада узгодила нову структуру уряду, відповідно до якої в Україні залишиться 14 міністерств замість 20

Про це пише ZN.UA.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду, в якій узяли участь прем’єр-міністр, віцепрем’єри та кілька членів уряду. На нараді було узгоджено чергову концепцію побудови Кабміну, відповідно до якої замість 20 міністерств буде 14. За даними ЗМІ, Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вирішили об’єднати між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій.

Міністерство культури та інформаційної політики розширять, воно почне займатися також питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції і буде перейменовано на Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики.

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства буде об'єднано в Міністерство економічного розвитку. Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об'єднають у Міністерство цифрової трансформації.

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики стануть Міністерством у справах ветеранів і соціальної політики;

Міністерство екології змінить назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються:

Міністерство енергетики;
Міністерство закордонних справ;
Міністерство фінансів;
Міністерство юстиції;
Міністерство внутрішніх справ;
Міністерство оборони;
Міністерство освіти і науки;
Міністерство охорони здоров’я.

Також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі:

- у центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;
- у територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;
- у центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;
- у терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.

Крім того, буде змінено структуру управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністрові.

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Кабмін
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