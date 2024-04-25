Готель "Україна" в Києві внесли до списку об'єктів приватизації
Кабмін вирішив включити державне підприємство "Готель Україна" до переліку об'єктів великої приватизації державної власності
Про це йдеться в розпорядженні уряду від 23 квітня.
Чотиризірковий готель "Україна" розташований на Майдані Незалежності, в самому центрі Києва. У безпосередній близькості від нього – Офіс президента України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Нацбанк, Головпоштамт, торговельні центри.
Готель "Україна" є першою висотною спорудою у Києві. Він був відкритий 28 вересня 1961 року під назвою "Москва". Перейменували його у 2001 році на честь десятої річниці незалежності України.
У лютому 2014 року з цього готелю вели стрільбу по протестувальниках на Майдані.
У 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державного підприємства "Готель Україна" в Києві від Державного управління справами до сфери управління Міністерства інфраструктури. Останнє шукало для готелю інвестиції за кордоном.
- Цьогоріч у межах великої приватизації на продаж виставлять Центренерго, Об'єднану гірничо-хімічну компанію та Одеський припортовий завод.
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